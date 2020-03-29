Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс.
Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
-Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти, — заявила глава департамента Нгози Эзике.
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
13:06 29.03.2020
Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — заявила глава департамента Нгози Эзике. Трагедия произошла в Чикаго.
Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Сидите дома.
БердскНе закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в Бердске
13:15 29-03-2020
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
13:06 29-03-2020
Без платья, в платье и в очень красивом платье
13:02 29-03-2020
Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
12:52 29-03-2020
На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно - выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии
12:52 29-03-2020
Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис
12:49 29-03-2020
Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?
12:46 29-03-2020