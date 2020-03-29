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Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика

13:06 29.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — заявила глава департамента Нгози Эзике. Трагедия произошла в Чикаго.

Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс.
Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
-Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти, — заявила глава департамента Нгози Эзике.

Отмечается, что сейчас пожилое поколение наиболее подвержено риску в связи с коронавирусом. По данным властей, 85% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.

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