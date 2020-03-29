Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика

Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — заявила глава департамента Нгози Эзике. Трагедия произошла в Чикаго.

В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый младенец с коронавирусом скончался в США, сообщается на сайте Департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Сообщается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

-Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти, — заявила глава департамента Нгози Эзике.



Отмечается, что сейчас пожилое поколение наиболее подвержено риску в связи с коронавирусом. По данным властей, 85% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.