Заразились COVID-2019 в мире 662 941 человек на 29 марта. Прирост за сутки составил более 65 тыс.

Под медицинским наблюдением в целом по России с 1 февраля 2020 года находилось 273 426 человек, по состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 россиян. Заболевших в РФ 1264 пациента.

В России развернуто 157 обсерваторов на 12 178 места, где размещено 1243 человек с подозрением на коронавирус

В мире по состоянию на 8.00 по мск в воскресенье, 29 марта, из доступных источников известно о 662 941 подтверждённых случаях коронавируса (прирост за сутки 65 401 случаев; 10,9%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 580 600 случаев (за последние сутки прирост 65273; 12,7%), сообщает Роспотребнадзор. Всего в России на субботу зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 28.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82341. За сутки с 00.00 28.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 29.03.2020 г. прирост составил 128 случаев (0,16%). Случаев с летальным исходом – 3306 (летальность 4,0%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 28.03.2020 досмотрено 4 959 505 человек, в том числе 403 492 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), за этот период выявлено 508 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР — 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 677 человек, прибывший из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 18 342 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 682 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. С 20.03.2020 вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении. Рейсы из указанных стран также принимает терминал F аэропорта Шереметьево.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 273 426 человек, по состоянию на 28.03.2020 под контролем остаются 182 702 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 315 обсерваторов на 22 603 мест, из них развернуто 157 обсерваторов на 12 178 места, где размещено 1243 человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 28.03.2020 проведено 263 888 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.