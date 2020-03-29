Пенсионер приревновал к соседу сожительницу и в драке вонзил нож в соперника в Новосибирске

Как выяснили полицейские, накануне 69-летний подозреваемый приехал домой — в квартиру по улице Твардовского и обнаружил там сожительницу в компании с соседом, распивающими спиртные напитки. На почве ревности между мужчинами произошла драка.

Полицейские задержали ревнивцы

В Новосибирске раскрыто тяжкое преступление, совершенное на почве ревности, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

26 марта в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном мужчине в возрасте 46-лет с ножевым ранением.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался сосед потерпевшего в возрасте 69 лет.

Как выяснили полицейские, накануне подозреваемый приехал домой — в квартиру по улице Твардовского и обнаружил там сожительницу в компании с соседом, распивающими спиртные напитки. На почве ревности между мужчинами произошла драка, в ходе которой, подозреваемый ударил второго участника конфликта ножом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.