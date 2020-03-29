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Товар за 500 тыс. рублей может стать дефицитным в России

16:15 29.03.2020 Фото: Википедии
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Некоторые работодатели ставят на входе в организацию тепловизор – устройство, дистанционно определяющее температуру людей и предметов, попадающих в его «поле зрения». Но на всех желающих их не хватит. Заказы на эти устройства идут от владельцев компаний по всей России.

Товар за 500 тыс. рублей может стать дефицитным в России
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В связи с распространением коронавируса возник повышенный спрос на очень важное в данной ситуации для медиков и простых россиян устройство. О нем рассказал радио Sputnik первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

Главным симптомом вирусного заболевания является высокая температура тела человека, и коронавирус – не исключение. Для определения этого показателя дома используют ртутные или электронные градусники. На рабочих местах чаще всего предпочитают инфракрасные термометры, а некоторые работодатели дополнительно ставят на входе в организацию тепловизор – устройство, дистанционно определяющее температуру людей и предметов, попадающих в его «поле зрения».

В итоге приобрести высокоточный тепловизор сейчас стало проблематичным, отметил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

«С учетом угрозы, которая идет на нас, цена за хороший тепловизор в 300-500 тысяч рублей – это посильная нагрузка на компанию. Но тут надо сказать, что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», – сказал Иван Андриевский.

Высокоточный тепловизор – узкоспециализированное устройство, которым в обычной ситуации пользуются, главным образом, военные и спасатели. Сейчас же заказы на эти устройства идут от владельцев компаний по всей России, отметил специалист.

«Тепловизоры надо отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд, кто захочет его себе купить. Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», – считает Иван Андриевский.

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