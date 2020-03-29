Не успевают хоронить: Умерли от коронавируса более 10 тыс. человек в Италии на 29 марта

По всему миру число подтверждённых случаев COVID-19 составляет 650 тысяч человек, 30 тысяч из которых скончались. В скорбном списке лидирует Италия.

В Италии от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии стали более 10 тыс. человек. Только за последние сутки умерли 889 инфицированных. Такие данные представил глава Управления гражданской защиты Анджело Боррелли. В общей сложности зарегистрированы более 92 тыс. случаев заражения.

В Управлении гражданской защиты отмечают при этом, что темпы распространения COVID-19 немного замедляются. Если в четверг прирост составил 8,3%, то по в субботу он опустился до 6,9%.

В Бергамо, одно из самых пострадавших городов Италии, возводится крупнейший в стране полевой госпиталь. Его строят «Альпини» — военнослужащие горнострелковых войск. Уже через несколько дней комплекс сможет вместить 230 пациентов. Работать там будут, как ожидается, в том числе российские медики, которые прибыли в Италию на этой неделе, передает euronews.com.

По всему миру число подтверждённых случаев COVID-19 составляет 650 тысяч человек, 30 тысяч из которых скончались. В скорбном списке лидирует Италия, в Испании — более 5800 умерших. Китай на третьем месте: 3200 жертв вируса.

В Испанию в субботу прибыла партия в 1 миллион 200 тысяч медицинских масок из Китая. Эти средства предназначены как для врачей, так и для стражей порядка и, например, водителей общественного транспорта. Пекин бесплатно предоставляет продукцию своих предприятий, вновь заработавших после карантина. Между тем в самой Испании меры изоляции пока лишь ужесточаются.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Все работники, не занятые выполнением первоочередных задач, должны в следующие две недели оставаться дома — точно так же, как это обычно происходит по выходным».

Во Франции растут масштабы использования медицинской авиации. Самолёты вывозят пациентов из регионов, где возможности больниц уже близки к пределу. Такая ситуация сложилась в столичном регионе и на востоке страны.

Власти Франции неоднократно подчёркивали, что пик эпидемии только ожидается, и первая половина апреля будет очень трудным периодом. По словам премьер-министра, число инфицированных удваивается каждые два-три дня и по данным на вечер субботы составляет 37575 человек.

В Великобритании пока остаются открытыми парки — в первую очередь для занятий спортом. Полиция пристально следит за тем, чтобы люди не собирались в группы.

Среди 17 тысяч заболевших британцев — наследный принц, глава правительства и министр здравоохранения.