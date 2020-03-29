Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске

По радио в сети «Пятерочка» просят дать возможность утром покупать пожилым людям, а после обеда — велком, все остальные. Нужно, мол, беречь родителей.

Разметка между покупателями на кассе в Пятерочке

— Обычно хожу в «Пятерочку», нравится своим ассортиментом, — поделился 29 марта читатель Александр с сайтом «Курьер.Среда.Бердск» своими фотографиями. — Вчера был приятно удивлен, что наклеили красную разметку на кассовой зоне.

Как рассказал бердчанин, на каждого кассира есть маска и пачка влажных салфеток.

— Спросил продавцов, как соблюдают покупатели расстояние? Говорят, что объясняют покупателям, что стоять нужно в 1,5 метре друг от друга.

Ассортимент в этой сети есть весь в наличии:

— Вот, пожалуй, самая пустая полка, берут сахар и соль, но не так уж что все смели, — говорит покупатель. — Еще мне понравилось, что по радио просят дать возможность утром покупать пожилым людям, а после обеда — велком, все остальные. Нужно, мол, беречь родителей.

Наиболее пустая полка с продуктами в Пятерочке

На 17.30, кстати, в магазине, что в районе ТЦ Микрорайона — было мало покупателей.

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