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Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске

18:20 29.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По радио в сети «Пятерочка» просят дать возможность утром покупать пожилым людям, а после обеда — велком, все остальные. Нужно, мол, беречь родителей. 

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске
Разметка между покупателями на кассе в Пятерочке
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаевЕщё 221 новостей

— Обычно хожу в «Пятерочку», нравится своим ассортиментом, — поделился 29 марта читатель Александр с сайтом «Курьер.Среда.Бердск» своими фотографиями. — Вчера был приятно удивлен, что наклеили красную разметку на кассовой зоне.

Как рассказал бердчанин, на каждого кассира есть маска и пачка влажных салфеток.

— Спросил продавцов, как соблюдают покупатели расстояние? Говорят, что объясняют покупателям, что стоять нужно в 1,5 метре друг от друга.

Ассортимент в этой сети есть весь в наличии:

— Вот, пожалуй, самая пустая полка, берут сахар и соль, но не так уж что все смели, — говорит покупатель. — Еще мне понравилось, что по радио просят дать возможность утром покупать пожилым людям, а после обеда — велком, все остальные. Нужно, мол, беречь родителей.

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске

Наиболее пустая полка с продуктами в Пятерочке

На 17.30, кстати, в магазине, что в районе ТЦ Микрорайона — было мало покупателей.

От редакции: Сообщайте на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 — в каких магазинах Бердска и Искитима соблюдают меры безопасности в период смертельной напасти — коронавируса — присылайте фото и видео — мы будем размещать, тем самым ориентировать бердчан — куда идти и где владельцы бизнеса ценят жизнь и здоровье своих покупателей и сотрудников.

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске

Разметка между покупателями на кассе в Пятерочке

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