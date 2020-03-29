Девушка выпала из окна 3 этажа в Бердске

Вечером 29 марта выпала девушка из окна 3 этажа пятиэтажного дома №14 в Микрорайоне Бердска, об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы. На месте работала полиция.
На месте ЧП очевидцы дают разрозненную информацию — одни, что выпал ребенок, другие — женщина в зеленой кофте с рыжими волосами.
Проходившие рядом с местом происшествия люди рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что видели, как человек лежал под окнами дома №14, а рядом находился врач. Одни очевидцы утверждают, что упавшая женщина была без движения, второй — что она двигалась. Предполагают, что она могла упасть с первого этажа, потому что там было открыто окно. Не исключают нетрезвое состояние пострадавшей.
-Мы видели лежащую тетеньку и доктора, — рассказали гулявшие неподалеку школьницы. — Доктор ее проверял. Мы не знаем, с какого этажа она упала. Мы пришли на качели, а потом увидели «скорую» и рыжие волосы. Она двинулась. Ее увезли в больницу. Мне кажется, она взрослая — рыжая в зеленой кофте и крупная.
Оперативный дежурный по городу подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» информацию о происшествии:
— По 112 поступил звонок в 19.07. Выпала из окна девушка лет 25-ти. Это не ребенок — взрослый человек. Она жива. Ее увезли в больницу. В каком состоянии, я не знаю. В таких случаях «скорая» и полиция работают очень оперативно — в приоритетном порядке.
Автор видео Анастасия Солодкова
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