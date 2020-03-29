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Девушка выпала из окна 3 этажа в Бердске

19:25 29.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасия Солодкова
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Очевидцы сообщили об этом в редакцию. Девушку в зеленой кофте и с рыжими волосами лет 25-ти «скорая» увезла в больницу. Пострадавшая жива. 28 марта девочка-подросток выпала из окна в Новосибирске. Разбилась насмерть.

Девушка выпала из окна 3 этажа в Бердске
Из окна выпал ребенок 29 марта в Бердске

Вечером 29 марта выпала девушка из окна 3 этажа пятиэтажного дома №14 в Микрорайоне Бердска, об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы. На месте работала полиция.

На месте ЧП очевидцы дают разрозненную информацию — одни, что выпал ребенок, другие —  женщина в зеленой кофте с рыжими волосами.

Проходившие рядом с местом происшествия люди рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что видели, как человек лежал под окнами дома №14, а рядом находился врач. Одни очевидцы утверждают, что упавшая женщина была без движения, второй — что она двигалась. Предполагают, что она могла упасть с первого этажа, потому что там было открыто окно. Не исключают нетрезвое состояние пострадавшей.

-Мы видели лежащую тетеньку и доктора, — рассказали гулявшие неподалеку школьницы. — Доктор ее проверял. Мы не знаем, с какого этажа она упала. Мы пришли на качели, а потом увидели «скорую» и рыжие волосы. Она двинулась. Ее увезли в больницу. Мне кажется, она взрослая — рыжая в зеленой кофте и крупная.

Оперативный дежурный по городу подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» информацию о происшествии:

— По 112 поступил звонок в 19.07. Выпала из окна девушка лет 25-ти. Это не ребенок — взрослый человек. Она жива. Ее увезли в больницу. В каком состоянии, я не знаю. В таких случаях «скорая» и полиция работают очень оперативно — в приоритетном порядке.

Автор видео Анастасия Солодкова

Вчера, 28 марта,  в Новосибирске выпала девочка-подросток.  Тело ребенка обнаружили жители Октябрьского района. По информации регионального МВД, труп школьницы обнаружили вчера вечером возле дома № 162/1 по улице Добролюбова. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Причина гибели школьницы пока неизвестна. Выясняются обстоятельства происшествия.

Девушка выпала из окна 3 этажа в Бердске

Из окна выпал человек 29 марта в Бердске

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От редакции

Карантин действует?

Валера, 29 марта 2020 20:26
Микрорайеновская молодежь начало праздновать карантин в привычном для себя понимании.
Аноним, 29 марта 2020 21:26
Половина гуляет, половина бухает... Это все, что можно сказать о каникулах в Бердске.
Анжела, 29 марта 2020 21:46
Такой менталитет у бердчан.

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