Не ходить в храмы призвал верующих патриарх Кирилл. Обращение главы РПЦ к верующим

Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую молитву. Сейчас не каникулы! Это время концентрации мысли, упорядочивания семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими. Для того чтобы каждым была разработана и принята модель безопасного общения, обратился патриарх к народу, призвав выполнять все предписания санитарных врачей.

По окончании Литургии Святейший Владыка обратился к пастве с Первосвятительским словом

29 марта 2020 года, в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Текущая неделя Великого поста посвящена воспоминанию о святом преподобном Иоанне Лествичнике, замечательном игумене Синайской горы, где до сих пор сохраняется монастырь, что возглавлял святой преподобный Иоанн, с очень строгой дисциплиной. Множество подвижников выходили из этого монастыря в мир по разным обстоятельствам и причинам, и вокруг каждого из них создавался некий круг людей, взыскующих спасения. На основании огромного духовного наследия Синайской обители сформировался определенный корпус святоотеческих текстов, которые помогают и нам, современным людям, изучить всю трудность того, что называется духовной бранью, всю сложность войны, которую ведет человек со своим собственным грехом.

Эта война куда сложнее, чем война с внешним противником. Победить самого себя, разобраться в своих мыслях, очистить душу от греха, стать настолько твердым и сильным, чтобы более не впускать грех в душу, — это битва, которая по своему напряжению превышает любую человеческую битву, любой земной конфликт, в котором мы отдаем последние силы, чтобы победить врага. И нужно помнить, что главная победа, к которой мы стремимся в жизни, — это победа над самими собой.

Мы также совершаем память святой Марии Египетской. На этой неделе, в четверг, в память о Марии Египетской будет полностью прочитан канон святого преподобного Андрея Критского. Эта длительная служба с чтением канона называется Марииным стоянием, и потому невольно мысль обращается сегодня к преподобной Марии Египетской. Мы хорошо знаем, что она была женщиной легкого поведения, которая наслаждалась жизнью в богатом и красивом городе Александрии. Но однажды, случайно оказавшись на Святой земле, она почувствовала, что Господь не пускает ее под своды Храма Гроба Своего, и во мгновение приняла решение изменить свою жизнь.

В Иерусалиме было много святынь, главная из которых — Гроб Господень. Было много богомудрых пастырей и архипастырей. Но Мария избирает совершенно особый путь — конечно, не сама, но движимая Промыслом Божиим. Мария уходит из Иерусалима. Она перестает посещать Храм Гроба Господня, перестает прикладываться ко всем святыням града Иерусалима и, перейдя Иордан, уходит одна в страшную пустыню — где неизвестно, чем можно прокормиться, где неизвестно, как можно спастись от ядовитых змей и диких зверей, таких, как львы, которые в то время еще жили на Ближнем Востоке. Хрупкая женщина пересекает Иордан и уходит от всех, оставляя и храмы, и обители, отказываясь даже от причастия. Уходит в пустыню — давайте только подумаем! — чтобы никого, кроме Бога, перед ней более не было.

Святая преподобная Мария Египетская так прожила всю оставшуюся жизнь, несколько десятков лет. Буквально за год до ее кончины монах Зосима из обители преподобного Герасима, что на Иордане (кстати, обитель до сих пор существует), ушел за Иордан, как поступали монахи в первую седмицу Великого поста, чтобы особым образом пройти это поприще в пустыне, и встретил там Марию Египетскую живой и невредимой. Зосима не мог понять, кого же он встретил, — человека или ангела. Как же эта женщина — без молитвы в храме, без принятия Христовых Таин, без помощи духовников, без помощи братьев и сестер по духу — как она смогла в полной изоляции достичь такой святости, которой был поражен Зосима, видя, как Мария перешла Иордан по воде? Что это означает? Это означает, что между ее физическим естеством и ангельским естеством более не было никакой границы, она, подобно ангелу, преодолела законы человеческого естества. Никакого земного тяготения! А в результате чего? В результате молитвы в уединении, искренней молитвы, — которая продолжалась не неделю, не месяц, не два, — а всю жизнь. Именно эта молитва и соделала из грешницы Марии великую святую, которую Церковь предлагает как пример каждому из нас. Пример того, как из бездны греха — через подвиг отделения себя от мира, через подвиг уединения — можно взойти на ангельскую высоту.

Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания. Вы знаете, есть очень большая угроза пандемии страшного вируса. Я получаю известия из разных стран, но меня особенно поразило письмо одной православной женщины из Италии. Еще раз повторю: письмо произвело на меня страшное впечатление. Она пишет: «Владыка, я хорошо понимаю москвичей, жителей Петербурга, других городов. Вам кажется, что эта страшная эпидемия где-то далеко, и неизвестно, когда она к вам придет, неизвестно, будет ли она такой страшной. Точно так же и мы думали две недели назад. Нам казалось, что никакой эпидемии в Риме не будет. Но сегодня мы все сидим по домам, морги и даже стадионы заполнены трупами, их невозможно даже сжигать. Люди умирают так, как только могут умирать во времена страшной эпидемии. Мы нередко остаемся без еды; с огромным страхом доходим до ближайшего магазина, где можем приобрести продукты, и немедленно возвращаемся домой; а если не вернемся, подвергаемся репрессиям со стороны полиции. Мы не могли себе представить, что у нас будет такая жизнь», — а далее слова, обращенные ко всем нам: «как вы сегодня не можете этого представить». А почему каждый не может себе представить? А потому что, по милости Божией, практически ни в одной семье еще никто не умер. Если же это произойдет, то во мгновение все представят; еще и в панику впадем. Но Церковь призывает сегодня, до жертв в наших семьях, принять на себя обязательство строго исполнять все предписания, которые исходят от санитарных властей в России.

Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то искусственный пример я вам привел, а пример святой, чью память мы совершаем на этой неделе. Святой, что ушла из всех храмов и монастырей и удалилась в пустыню.

Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других наших городах пустынь. Но есть место, которое может стать пустыней, — это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская — не выходить из пустыни. А уж ей, наверное, тоже есть и пить хотелось! Хотя в современных городах есть возможность получить и питие, и пищу, не выходя из своей пустыни.

Именно так мы должны сейчас жить. Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей.

Неслучайно, что память Марии Египетской совпала со введением карантина, связанного с распространением коронавируса. Ничего у Бога не бывает случайным. Все произошло именно в эти дни — для того чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться вне церкви, в полном одиночестве. Только самое главное — спасаться, а не, простите, дурака валять, как это делают те, кто даже дни, которые государство предоставило для сосредоточения, для спокойствия, для некоей реорганизации жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, будто людям просто каникулы предоставили. Не каникулы! Это время концентрации мысли, упорядочивания семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими. Для того чтобы каждым была разработана и принята модель безопасного общения — подобно тому, как в отдаленной пустыне Мария Египетская сформировала модель безопасного общения с миром, зараженным грехом. Мария боролась с диаволом, который поражал человеческие души, а сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это — наши души.

Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая в течение именно этой недели прославляется Церковью как великая подвижница, еще при земной жизни воспринявшая ангельское естество. В отдалении от монастырей и храмов, в уединении, в далекой пустыне преподобная Мария и душу свою спасла, и дала силы физическому телу прожить ровно столько лет в невероятно трудных условиях, сколько позволил Господь.

Ее молитвами да хранит Господь нас всех от инфекций, от болезней. Но самое главное — да поможет ее пример осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для того чтобы сохранить себя, своих родных и близких, а, может быть, еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизнь только потому, что верила в Господа и слушалась Его голоса. Верим, что и сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов. Аминь.