Поликлиники работают с 7.30 до 20.00 с 30 марта по 3 апреля в Бердске

К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением.

Часы работы поликлиник региона не меняются

На следующей неделе поликлиники Новосибирской области будут работать как обычно. С понедельника по пятницу с 7.30 до 20.00. В субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00, сообщает Минздрав региона.

К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением. На дому пожилым людям оформят и льготные рецепты.

Узкие специалисты будут вести неотложный прием в поликлиниках с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.

Временно приостановлена диспансеризация взрослых. Также в целях профилактики распространения коронавируса пока не будут проводиться профилактические медосмотры детей.

Плановая госпитализация в стационары, в том числе в дневные, приостанавливается или переносится. Экстренных пациентов стационары будут принимать в обычном режиме.