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Поликлиники работают с 7.30 до 20.00 с 30 марта по 3 апреля в Бердске

20:35 29.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением.

Поликлиники работают с 7.30 до 20.00 с 30 марта по 3 апреля в Бердске
Часы работы поликлиник региона не меняются

На следующей неделе поликлиники Новосибирской области будут работать как обычно. С понедельника по пятницу с 7.30 до 20.00. В субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00, сообщает Минздрав региона. 
К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением. На дому пожилым людям оформят и льготные рецепты.

Узкие специалисты будут вести неотложный прием в поликлиниках с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.

Временно приостановлена диспансеризация взрослых. Также в целях профилактики распространения коронавируса пока не будут проводиться профилактические медосмотры детей.

Плановая госпитализация в стационары, в том числе в дневные, приостанавливается или переносится. Экстренных пациентов стационары будут принимать в обычном режиме.

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От редакции

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Аноним, 29 марта 2020 23:04
Странный график работы в пандемию. Круглосуточно должны. Опять фикция

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