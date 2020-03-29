Восемь человек заболели коронавирусом в Новосибирской области на 29 марта. К вечеру новые диагнозы не подтвердились

Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими.

Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек

По данным оперативного штаба на 19.00 29 марта в Новосибирской области восемь случаев заражения коронавирусом. Все пациентки госпитализированы в инфекционную больницу №1.

Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай-Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в регионе – 986 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 37 человек.