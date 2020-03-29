Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID-19 на площади около мэрии жители Бердска

29 марта в самом центре Бердска, на площади Горького, белорусские фуры начали выгружать товары. Говорят, ярмарка приехала!

Коробейники из Белоруссии готовят шатры к наплыву бердчан вечером 29 марта

29 марта в редакцию звонят возмущенные жители площади Горького, что около мэрии Бердска.

— Прибывают фуры с белорусскими номерами. Это что такое? Со всех сторон по карантин! А тут — под нос коробейники! — возмущается бердчанка.

Горожане опасаются коронавируса. И недоумевают, как и кто мог разрешить в период, когда президент Путин, губернатор Травников объявили о том, что надо беречь себя и других, закрыть все ТЦ.

Возмущенная горожанка дошла до шатров и сделала несколько снимков. На фото — есть манекены, значит, не только сырами и сгущенкой будут торговать белорусские предприниматели в Бердске.

Подробности в ближайшее время.

Коробейники из Белоруссии готовят шатры к наплыву бердчан вечером 29 марта