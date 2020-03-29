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Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID-19 на площади около мэрии жители Бердска

21:08 29.03.2020 Фото: читатель
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29 марта в самом центре Бердска, на площади Горького, белорусские фуры начали выгружать товары. Говорят, ярмарка приехала!

Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID 19 на площади около мэрии жители Бердска
Коробейники из Белоруссии готовят шатры к наплыву бердчан вечером 29 марта
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID 19 на площади около мэрии жители Бердска

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29 марта в редакцию звонят возмущенные жители площади Горького, что около мэрии Бердска.

— Прибывают фуры с белорусскими номерами. Это что такое? Со всех сторон по карантин! А тут — под нос коробейники! — возмущается бердчанка.

Горожане опасаются коронавируса. И недоумевают, как и кто мог разрешить в период, когда президент Путин, губернатор Травников объявили о том, что надо беречь себя и других, закрыть все ТЦ.

Возмущенная горожанка дошла до шатров и сделала несколько снимков. На фото — есть манекены, значит, не только сырами и сгущенкой будут торговать белорусские предприниматели в Бердске.

Подробности в ближайшее время.

Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID 19 на площади около мэрии жители Бердска

Коробейники из Белоруссии готовят шатры к наплыву бердчан вечером 29 марта

Возмущены ярмаркой белорусских товаров в пандемию COVID 19 на площади около мэрии жители Бердска

Коробейники из Белоруссии готовят шатры к наплыву бердчан вечером 29 марта

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От редакции

Нужно запретить ярмарку?

Пип, 29 марта 2020 21:20
НВР:
Конечно нужно запретить.Кто вообще ее разрешил?
Житель, 29 марта 2020 23:05
Разрешила администрация Бердска!!!!
Аноним, 29 марта 2020 21:22
Жанна Шурова прокомментрует?)) Глава штаба по борьбе с вирусом приперли на площадь торгашей, ходите, заражайтесь. Спасибо, родная власть, что хоть не из Китая!
Grey, 29 марта 2020 21:27
НУ это точной Шестернин тронулся умом, разрешив ярмарку во время коронавируса!
Житель, 29 марта 2020 21:27
88005554943 Роспотребнадзор Россия 88003505060 Новосибирск И еще 83832010856 Не молчите жалуйтесь!!!!!!
Аноним, 29 марта 2020 22:51
Дойдёт до нас эпидемия со смертностью в 2% или нет это ещё вопрос, а вот как жить и что жрать будем через пару месяцев - вопрос уже актуальный.
Так сказать пока ждали эпидемию, погибли от идиотизма
Аноним, 29 марта 2020 23:10
НВР:
да конечно
Аноним, 29 марта 2020 23:31
Считаю,что категорически запретить.

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