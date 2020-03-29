Президент объявил карантин: родители с детьми, подростки по 10 человек, бабули — вы куда все шастаете?

В Яндекс.Район.Бердск написала Татьяна Ч.:

Лучше дома! Бердчане, сегодня второй день, объявленных президентом выходных (каникул, карантина). Живу в центре города, окна на ул. Ленина. Вот не пойму, куда люди все время шастают, ну есть и сейчас люди, которые ходят на работу, кому-то срочно в аптеку надо. Но объясните, куда постоянно ходят родители с детьми разного возраста, включая новорождённых, 2-3хлеток и т. д. Про подростков вообще молчу-толпами по 8-10 человек. У этих детей родители дружат с головой или нет? Мало того, что о себе не думают, так вот такие с низкой социальной ответственностью разнесут заразу по всему городу. Отдельная тема-пожилые люди! Бабули, куда вы ходите каждый день? У вас родных нет? Или денег много? В общем, возмущена таким безалаберным отношением таких людей и к своему здоровью и к чужому!