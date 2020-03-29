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Девятая жертва коронавируса в России: умер зараженный COVID-19 в Пскове

23:40 29.03.2020 Фото: pixabay
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Мужчина скончался несколько часов назад. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Девятая жертва коронавируса в России: умер зараженный COVID 19 в Пскове
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Девятая жертва коронавируса в России: умер зараженный COVID 19 в Пскове

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Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил 29 марта региональный оперативный штаб.

Мужчина скончался несколько часов назад. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в инстаграме, что у мужчины была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония. «У пациентов с хроническими заболеваниями болезнь развивается стремительно и крайне разрушительно», — написал Ведерников.

Остальные пациенты находятся в состоянии удовлетворительном или средней тяжести. На данный момент в регионе проведены 1204 исследования, госпитализированы 24 человека, с подозрением на коронавирус — четверо, подтвержденных случаев — пять.

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось у шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.

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