Девятая жертва коронавируса в России: умер зараженный COVID-19 в Пскове

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил 29 марта региональный оперативный штаб.
Мужчина скончался несколько часов назад. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.
Губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в инстаграме, что у мужчины была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония. «У пациентов с хроническими заболеваниями болезнь развивается стремительно и крайне разрушительно», — написал Ведерников.
Остальные пациенты находятся в состоянии удовлетворительном или средней тяжести. На данный момент в регионе проведены 1204 исследования, госпитализированы 24 человека, с подозрением на коронавирус — четверо, подтвержденных случаев — пять.
Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось у шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге.
К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.