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Коронавирус подозревают у четверых жителей Бердска. На карантине 228 человек на 30 марта

11:10 30.03.2020, Алена Романцова Фото: Википедии
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Подтвержденных случаев коронавируса в городне нет. В Новосибирской области все также восемь случаев, по официальным данным. Под наблюдением 6158 жителей региона.

Коронавирус подозревают у четверых жителей Бердска. На карантине 228 человек на 30 марта
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус подозревают у четверых жителей Бердска. На карантине 228 человек на 30 марта

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На карантине 30 марта в Бердске 228 человек по данным ЦГБ Бердска. Напомним, на 29 марта в нашем городе было 236 человек в режиме самоизоляции. Из них 31 ребенок. Одна новая пациентка госпитализирована в инфекционную больницу Новосибирска. С учета снято 6 человек. Трое переехали в Новосибирск, поэтому сняты с учета в Бердске.

Также напомним, что эти цифры очень быстро растут. 23 марта на домашней изоляции по данным ЦГБ Бердска находились 79 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. Граждане прилетели из Италии, Испании, Германии. 25 марта таких людей стало уже — 121. Затем с наблюдения были сняты 7 человек. Три человека с признаками ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное.

Заболевших коронавирусом, по официальным данным, в Бердске нет. Последние рейсы прибывших были из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ.

По данным оперативного штаба на 30 марта в Новосибирской области восемь случаев заражения коронавирусом. Все пациентки госпитализированы в инфекционную больницу №1.

В детскую больницу №3 за сутки поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ, они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме. Всего госпитализировано 16 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту подтверждена коронавирусная инфекция.

Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай-Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в регионе – 986 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 37 человек.

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От редакции

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Житель, 30 марта 2020 11:45
Понеслось!!!!!!Толи еще будет.
Аноним, 30 марта 2020 12:14
Житель, вы рады и на что надеетесь?

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