Более чем 5 тысячам человек подтвердил статус предпенсионера Пенсионный фонд в Новосибирской области. и Бердске тоже

Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Для получения тех или иных льгот гражданам необходимо подтверждение статуса предпенсионера

Отделение ПФР по Новосибирской области подтвердило право на предпенсионные льготы свыше 5 тысячам новосибирцев.

В прошлом году появилось новое понятие граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры. Данной категории граждан предоставляется ряд льгот в рамках трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры.

Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Сохранено право на предпенсионные льготы и гражданам, которых не затронуло повышение пенсионного возраста. Например, многодетным мамам с пятью детьми и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.

Для получения тех или иных льгот гражданам необходимо подтверждение статуса предпенсионера. Данным подтверждением, в основном, занимаются органы Пенсионного фонда России. Так с начала прошлого года в нашем регионе право на получение различных мер соцподдержки и льгот гражданам предпенсионного возраста было подтверждено более чем 5,3 тысячам новосибирцев.

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах ПФР, в МФЦ либо через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Наибольший объем подтверждающих сведений был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января прошлого года Отделением ПФР по Новосибирской области центрам занятости региона был подтвержден статус предпенсионера у свыше 4,4 тыс. человек. С января 2020 Пенсионным фондом России реализовано получение данных сведений через СМЭВ в online-режиме.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, Отделение ПФР передает по запросам работодателей сведения о том, относится ли гражданин к категории предпенсионеров. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На сегодняшний день у Отделения ПФР по Новосибирской области заключены соглашения с более 35 тысячами работодателями региона.

В некоторых случаях, например, для работодателя, который еще не заключил с ПФР соглашение об обмене данной информацией, у гражданина возникает необходимость самостоятельного подтверждения указанного статуса. Он подтверждается соответствующей справкой. За ее получением можно обратиться в территориальные органы ПФР или в МФЦ. Также получить справку (буквально в течение нескольких минут) можно через Личный кабинет на сайте ПФР. Последний способ является самым современным, удобным и быстрым.

Источник: pfrf.ru