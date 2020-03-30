Шок: почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%. 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет.

Оперативный штаб убедительно просит всех москвичей отнестись к принятым в Москве мерам со всей серьезностью и ответственностью

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста.

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%. 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет.



На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% — люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно.Оперативный штаб убедительно просит всех москвичей отнестись к принятым в Москве мерам со всей серьезностью и ответственностью и несмотря на хорошую погоду и желание встретиться с друзьями провести эти дни дома. Только так мы сможем остановить распространение инфекции.С 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи и кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, парки. Все это сделано только для того, чтобы москвичи соблюдали режим самоизоляции и не покидали своих домов.В группе риска находятся, прежде всего, люди старше 65 лет и страдающие рядом хронических заболеваний. До 14 апреля они должны соблюдать обязательный домашний карантин и не выходить из дома даже за продуктами. Все необходимое для них доставят социальные работники. Для этого нужно обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8 (495) 870-45-09. Убедительно просим детей и внуков не навещать пожилых родственников в период самоизоляции. Помните, для пожилых москвичей они могут стать переносчиками заболевания.Также призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить ваших родных и близких.

Источник: mosgorzdrav.ru