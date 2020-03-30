30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Перечень товаров первой необходимости расширило правительство. Ими можно торговать в пандемию COVID-19 в России

10:15 30.03.2020 Фото: pexels.com
2 0

Расширился список детскими товарами и гигиеническими. Читайте.

Перечень товаров первой необходимости расширило правительство. Ими можно торговать в пандемию COVID 19 в России
Список «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей» тоже конкретизирован. Теперь в него входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перечень товаров первой необходимости расширило правительство. Ими можно торговать в пандемию COVID 19 в России

Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают РоссииПарацетамол за 6 рублей есть в аптеке «Пульс» Бердска. Обзвонили аптеки пяти сетейЕщё 238 новостей

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории
Российской Федерации.
3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю
товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,
логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,
курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе
с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой
заказов.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 762-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости
(за исключением продовольственных товаров)
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек) добавили подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности добавлено — медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки.
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,
этикетки, ценники, кассовая лента)

24. Стиральный порошок

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы будете работать?

Аноним, 30 марта 2020 11:11
НВР:
да
Аноним, 30 марта 2020 11:56
Вы меня извините, но уже новое распоряжение лежит за тем же номером, там строительные материалы и бытовые приборы убрали. И еще много чего. government.ru/docs/39306/

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто потерял iPhone 6s в районе McDonald's? Звоните!
12:54 30-03-2020
Кто потерял iPhone 6s в районе McDonald's? Звоните!
Греф: как будут облагать налогом вклады свыше 1 млн рублей? Это сумма вкладов или один?
12:45 30-03-2020
Греф: как будут облагать налогом вклады свыше 1 млн рублей? Это сумма вкладов или один?
БердскМатеринский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и России
12:39 30-03-2020
Материнский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и России
Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают России
12:30 30-03-2020
Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают России
БердскПримем дизайнера-верстальщика на работу
12:20 30-03-2020
Примем дизайнера-верстальщика на работу
БердскПарацетамол за 6 рублей есть в аптеке "Пульс" Бердска. Обзвонили аптеки пяти сетей
12:18 30-03-2020
Парацетамол за 6 рублей есть в аптеке
Поможет ли от коронавируса средство против малярии? Норвегия начала испытания
12:15 30-03-2020
Поможет ли от коронавируса средство против малярии? Норвегия начала испытания
Всеобщий карантин в Москве не повлияет на график работы Путина
12:00 30-03-2020
Всеобщий карантин в Москве не повлияет на график работы Путина
БердскВосемь с COVOD-19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет
11:59 30-03-2020
Восемь с COVOD-19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет
При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые
11:55 30-03-2020
При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые