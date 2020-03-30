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Идеальный шторм: Как Путин спорил с чиновниками о принятых решениях по коронавирусу, поведал Песков

11:00 30.03.2020 Фото: pixabay.com
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Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такого невозможно. И все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения, и задача правительства — принять единственное правильное решение», — добавил Песков.

Идеальный шторм: Как Путин спорил с чиновниками о принятых решениях по коронавирусу, поведал Песков
Совещание это длилось, действительно, часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом после длительного совещания по экономике, где высказывались самые разные прогнозы, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Совещание это длилось, действительно, часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге, вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям, и за ночь, собственно, уже дорабатывались формулировки. И утром, в первую половину дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил», — сказал Песков.
Он также отметил, что все озвученные президентом решения принимались непросто и даже приводили к спорам среди чиновников.

«Споры, действительно, были, споры были. Потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько «идеальный шторм». Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такого невозможно. И все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения, и задача правительства — принять единственное правильное решение», — добавил Песков.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Нужна изоляция полная?

Новый мэр, 30 марта 2020 12:12
Песков старается показать, как Пу тяжело давалось отстоять защиту русского народа.
Аноним, 30 марта 2020 12:30
А от каких демонов - врагов страны и народа, Путин (глава страны и верховный главнокомандующий) защищал народ?
Аноним, 30 марта 2020 12:26
Для справки: мэр-джуниор охотно реагирует на следующие сочетания букв -"Путин", "бензин", "халява", "лопата для чистки снега".
Raven, 30 марта 2020 12:27
Советскую систему здравохранения по Семашко не надо было уничтожать. Там четкая и действенная система борьбы с эпидемиями. Почему Лукашенко не боиться в своей стране коронавируса. Потому что действует по системе Семашко. Как только появился первый короновирусник, медики, КГБ и МВД Белоруссии за сутки установили около 300 контактеров и всех их изолировали, не взирая ни на какие демократические свободы. Так же прибывающих из-за границы сразу в изоляцию. Быстро, четко и понятно. Предприятия не закрыты, чемпионат по футболу продолжаетя. 80 инфицированных, 0 смертельных исходов

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