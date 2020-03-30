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Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска

10:07 30.03.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой/ читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Видео прислал читатель «Курьер. Среда. Бердск». Продавцы раскладывают товар, парирую тем, что разрешение на торговлю выдала администрация города. Бердчанин возмущен.

Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска

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Удивился размещению ярмарки на площади Горького в самом центре Бердска во время пандемии коронавируса житель Бердска. Фотографии и видео подтверждения горожанин предоставил «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 29 марта. А сегодня, 30 марта, «Курьер. Среда. Бердск» убедился — торговые палатки стоят на площади Горького. Правда, ранним утром они еще были закрыты. Вокруг — никого.

— На видео слышно, как продавец говорит, что с разрешения администрации ведется торговля. При том товар привезли из Белоруссии, — комментирует бердчанин.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска, работа ярмарки согласована в соответствии с распоряжением правительства РФ 762-р от 27 марта 2020 года.

— К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации, — гласит документ за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина.

В документе говорится, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости:
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Пока готовился материл, вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что управлению экономики горадминистрация Бердска уже дано поручение о закрытии всех ярмарок на территории города.

Авто видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска
Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска
Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска
Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска
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От редакции

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Гость, 30 марта 2020 10:14
А чО администрацЫя не пригласила ярмарки сразу бы из ухани и италии? ПромОхали?!
Сергей, 30 марта 2020 10:16
Найти того кто разрешил и раз и навсегда уволить
Житель, 30 марта 2020 10:21
Администрацию надо наказать по закону!!! Нарушение карантина!!!Но не накажут 100%
Аноним, 30 марта 2020 10:43
Как они сами себя накажут то?
Аноним, 30 марта 2020 10:57
Я выражу своё личное мнение, эта не ярмарка, а элитный бутик для нуворишей на гастролях! Солёное сало продают почти за тыщу! Оно что с добавлением золота? Креста на них нет! Гнать поганой метлой эту заразу!

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