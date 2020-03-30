Возмущаются на видео открытой ярмаркой товаров из Белоруссии около мэрии жители Бердска

Видео прислал читатель «Курьер. Среда. Бердск». Продавцы раскладывают товар, парирую тем, что разрешение на торговлю выдала администрация города. Бердчанин возмущен.

Ярмарка одежды открылась на минувших выходных в Бердске

Удивился размещению ярмарки на площади Горького в самом центре Бердска во время пандемии коронавируса житель Бердска. Фотографии и видео подтверждения горожанин предоставил «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 29 марта. А сегодня, 30 марта, «Курьер. Среда. Бердск» убедился — торговые палатки стоят на площади Горького. Правда, ранним утром они еще были закрыты. Вокруг — никого.

— На видео слышно, как продавец говорит, что с разрешения администрации ведется торговля. При том товар привезли из Белоруссии, — комментирует бердчанин.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска, работа ярмарки согласована в соответствии с распоряжением правительства РФ 762-р от 27 марта 2020 года.

— К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации, — гласит документ за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина.

В документе говорится, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук



3. Салфетки влажные4. Салфетки сухие5. Мыло туалетное6. Мыло хозяйственное7. Паста зубная8. Щетка зубная9. Бумага туалетная10. Гигиенические прокладки11. Стиральный порошок12. Подгузники детские13. Спички, коробок14. Свечи15. Пеленка для новорожденного16. Шампунь детский17. Крем от опрелостей детский18. Бутылочка для кормления19. Соска-пустышка20. Бензин автомобильный21. Дизельное топливо22. Сжиженный природный газ23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Пока готовился материл, вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что управлению экономики горадминистрация Бердска уже дано поручение о закрытии всех ярмарок на территории города.

Авто видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

