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Закрывает ярмарку с одеждой из Белоруссии после видео около мэрии власть Бердска

10:18 30.03.2020, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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На видео слышно, как продавец говорит, что торговля ведется с разрешения администрации. Эта неделя объявлена каникулярной.

Закрывает ярмарку с одеждой из Белоруссии после видео около мэрии власть Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрывает ярмарку с одеждой из Белоруссии после видео около мэрии власть Бердска

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Вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 марта, что управлению экономики горадминистрации Бердска дано поручение о закрытии всех ярмарок на территории города.

Напомним, удивился размещению ярмарки на площади Горького в самом центре Бердска во время пандемии коронавируса житель Бердска. Фотографии и видео подтверждения горожанин предоставил «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 29 марта. А сегодня, 30 марта, «Курьер. Среда. Бердск» убедился — торговые палатки стоят на площади Горького. Правда, ранним утром они еще были закрыты. Вокруг — никого.

— На видео слышно, как продавец говорит, что с разрешения администрации ведется торговля. При том товар привезли из Белоруссии, — комментирует бердчанин.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска, работа ярмарки согласована в соответствии с распоряжением правительства РФ 762-р от 27 марта 2020 года.

— К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации, — гласит документ за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина.

В документе говорится, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости:
1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

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От редакции

Правильно сделали?

Аноним, 30 марта 2020 10:40
ярмарки закрывают,а рынки нет.Почему?
Аноним, 30 марта 2020 12:25
Значит, кому-то это выгодно.

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