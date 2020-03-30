Поможет ли от коронавируса средство против малярии? Норвегия начала испытания

В Норвегии тестирование будет проходить в двух десятках больниц.

О возможной эффективности противомалярийного гидроксихлорохина, известного под маркой «Плаквенил», говорили ещё китайские врачи

Норвегия начинает массовое тестирование средств от коронавируса на добровольцах. Речь идёт не о специализированной вакцине, а о комбинации уже известных медикаментов, в том числе препаратов для борьбы с малярией и вирусом Эбола. Норвегия начинает испытания первой из более чем четырёх десятков государств, присоединившихся к программе под эгидой ВОЗ.

Йон-Арне Рёттинген, директор норвежского совета по исследованиям:

«Средство против малярии снижает воспаление и убивает паразитов, то есть это симптоматическое лечение. Средство против Эболы убивает этот вирус, как и некоторые другие, но пока неизвестно, как оно сработает против нового коронавируса».

О возможной эффективности противомалярийного гидроксихлорохина, известного под маркой «Плаквенил», говорили ещё китайские врачи. Во Франции на этой неделе правительство разрешило применять это вещество в ограниченных масштабах. Есть опыт его использования против коронавируса и в США.

В Норвегии тестирование будет проходить в двух десятках больниц.

Анне-Ма Дирхол Рийзе, университетская больница Осло:

«Если в какой-то больнице или в другой стране найдут подтверждения эффективности препарата, мы сразу же снимем ограничения и предложим его всем пациентам».

В любом случае, надёжные результаты исследований поступят не раньше, чем через два-три месяца. Создание же специальной вакцины против коронавируса нового типа может затянуться до следующего года. Сейчас по всему миру разрабатывается около двух десятков вариантов такого средства.

Источник: ru.euronews.com