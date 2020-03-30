При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые

И при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Отмечается, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Также специалисты выяснили, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. Так, на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держался до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.



Ученые отметили, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, и призвали к их тщательной дезинфекции.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости