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При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые

11:55 30.03.2020 Фото: pixabay.com
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И при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

При +4 градусах вирус COVID 19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые
Вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
При +4 градусах вирус COVID 19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые

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Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
Отмечается, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
Также специалисты выяснили, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. Так, на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держался до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.

Ученые отметили, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, и призвали к их тщательной дезинфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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