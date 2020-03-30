Умер писатель Юрий Бондарев

Москва. Писатель Юрий Бондарев. Фото Константина Тарусова /Фотохроника ТАСС/

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

«Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала она.

Последнее интервью



15 марта Юрий Васильевич отметил 96-летие. А в преддверии ответил на несколько вопросов ТАСС. Он очень ждал 75-летие Великой Победы, отмечал, что 9 мая всегда встречает со смешанными чувствами. «Как праздновать Победу? Грустно или радостно? Для меня в этот день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который слышит вся планета: «Мы победили!» — отмечал писатель. — Жертвы были не напрасны, мы помним о них «со слезами на глазах», они рядом < …> Не ради слез, а ради наших улыбок стали они и положили они свои юные жизни на защиту Отечества как воины — гордые, смелые, храбрые, бессмертные».

Рассуждая об исторической памяти, Бондарев отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны. Он также указал на опасность разрыва поколений. Подчеркнул, что люди не только «заблудились» в событиях военных лет, но и утратили живую нить, которая связывала их с победой дедов. По его словам, новой объединяющей силой стала акция «Бессмертный полк».

Из биографии

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце 1942 года — под Сталинградом, в конце 1943 года — под Житомиром), принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть «Батальоны просят огня» (1957), романы «Тишина» (1962) и «Двое» (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы.

По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы, такие как «Тишина» (1963, Владимир Басов; 1992, Ольгерд Воронцов), «Освобождение» (1968-1971, Юрий Озеров), «Горячий снег» (1972, Гавриил Егиазаров), «Берег» (1983, Александр Алов и Владимир Наумов), «Батальоны просят огня» (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), «Выбор» (1987, Владимир Наумов).

Бондарев — Герой Социалистического Труда (1984), награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Лауреат Ленинской и Государственной премий.

В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

Источник: ТАСС