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Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают России

12:30 30.03.2020 Фото: pixabay
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Помимо вакцины, создаваемой научным центром «Вектор» в Новосибирске, аналогичные вакцины создают на базе биологического факультета МГУ, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, а также в Институте общей генетики имени Вавилова.

Три препарата могут помочь против COVID 19. Над ними работают России
Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Три препарата могут помочь против COVID 19. Над ними работают России

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В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — отметил Чехонин, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

Кроме этого, по словам Чехонина, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее созданного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний COVID-19. По словам вице-президента РАН, этот препарат также готов для передачи на испытания.
Другой препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.
«Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19», — отметил собеседник агентства.
По словам Чехонина, эти три препарата «заинтересовали наше министерство здравоохранения и которые на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических «подразделений» Академии наук и Минобрнауки».
Кроме того, как уточнил вице-президент РАН, в России при участии специалистов Академии наук разрабатываются три вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Помимо вакцины, создаваемой научным центром «Вектор» в Новосибирске, аналогичные вакцины создают на базе биологического факультета МГУ, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, а также в Институте общей генетики имени Вавилова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Общее число больных COVID-19 в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели, восемь умерли.
Федеральное медико-биологическое агентство ранее представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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