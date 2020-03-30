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Восемь с COVOD-19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет

11:59 30.03.2020 Фото: Pexeles.com
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В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту подтверждена коронавирусная инфекция.

Восемь с COVOD 19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет
В детскую больницу №3 за сутки поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ, они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Восемь с COVOD 19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет

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Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 30 марта

По данным оперативного штаба на 10.00 30 марта в Новосибирской области зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом.

В детскую больницу №3 за сутки поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ, они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме. Всего госпитализировано 16 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту подтверждена коронавирусная инфекция.

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