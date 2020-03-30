Материнский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и России

Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся с 1 апреля. Однако пока не понятно — какие именно семьи получат поддержку от государства.

Пособие получат семьи с детьми до 4 лет

Из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся уже 1 апреля и продлятся 3 месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 марта 2020 года Владимир Путин провел экстренное обращение к нации с связи с новой коронавирусной инфекцией.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:

— Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 марта руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль, на утро 30 марта, никаких распорядительных документов не поступало.

— У нас все готово, для того чтобы дистанционно назначать эту новую поддержку президента. Пока ясно лишь то, что предусмотрено дополнительное финансирование. Выплачивать деньги будут не из материнского капитала. А какие семьи могут рассчитывать на эту меру поддержки — пока неизвестно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 марта, Елена Чуль.

Пока что стоит гадать — получат ли пособие все семьи имеющие право на материнский капитал с детьми до 4 лет, либо только те семьи, которые его не использовали.

Некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.

Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.

Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.