График приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже

График приема граждан по следующим услугам:
Понедельник, четверг с 9.00 до 12.00:
— предоставление государственной услуги по регистрационному учету заявителям и должностным лицам;
— оказание государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации.
Понедельник, четверг с 14.00 до 17.00:
— предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации;
— предоставление государственной услуги по выдаче заграничных паспортов гражданина Российской Федерации.
Вторник с 09.00 до 12.00:
— осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства для принимающей стороны физическое лицо, продление сроков пребывания;
— прием должностных лиц учебных заведений по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
— прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
— прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное проживание и видов на жительство;
— выдача иностранным гражданам патента на право осуществлять трудовую деятельность у граждан Российской Федерации по найму[1].
Вторник с 14.00 до 17.00:
— прием по вопросам гражданства и восстановление в гражданстве Российской Федерации;
— прием заявлений на участие в Государственной программе по переселению соотечественников;
— прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Пятница с 09.00 до 12.00:
— прием по вопросам гражданства и восстановление в гражданстве Российской Федерации;
— прием заявлений на участие в Государственной программе по переселению соотечественников;
— прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Пятница с 14.00 до 16.00:
— осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства для принимающей стороны физическое лицо, продление сроков пребывания;
— прием должностных лиц учебных заведений по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
— прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
— прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное проживание и видов на жительство;
— выдача иностранным гражданам патента на право осуществлять трудовую деятельность у граждан Российской Федерации по найму.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Прием граждан в среду и субботу не осуществляется.
По всем услугам прием граждан будет осуществляться преимущественно по предварительной записи.
[1] Данная услуга предусмотрена для подразделений по вопросам миграции, которые осуществляют ее в установленном порядке.
Источник: 54.мвд.рф