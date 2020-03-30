График приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже

По всем услугам прием граждан будет осуществляться преимущественно по предварительной записи.

По всем услугам прием граждан будет осуществляться преимущественно по предварительной записи

График приема граждан по следующим услугам:

Понедельник, четверг с 9.00 до 12.00:

— предоставление государственной услуги по регистрационному учету заявителям и должностным лицам;

— оказание государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации.

Понедельник, четверг с 14.00 до 17.00:

— предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации;

— предоставление государственной услуги по выдаче заграничных паспортов гражданина Российской Федерации.

Вторник с 09.00 до 12.00:

— осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства для принимающей стороны физическое лицо, продление сроков пребывания;

— прием должностных лиц учебных заведений по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;

— прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;

— прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное проживание и видов на жительство;

— выдача иностранным гражданам патента на право осуществлять трудовую деятельность у граждан Российской Федерации по найму[1].

Вторник с 14.00 до 17.00:

— прием по вопросам гражданства и восстановление в гражданстве Российской Федерации;

— прием заявлений на участие в Государственной программе по переселению соотечественников;

— прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пятница с 09.00 до 12.00:

— прием по вопросам гражданства и восстановление в гражданстве Российской Федерации;

— прием заявлений на участие в Государственной программе по переселению соотечественников;

— прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пятница с 14.00 до 16.00:

— осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства для принимающей стороны физическое лицо, продление сроков пребывания;

— прием должностных лиц учебных заведений по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;

— прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;

— прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное проживание и видов на жительство;

— выдача иностранным гражданам патента на право осуществлять трудовую деятельность у граждан Российской Федерации по найму.