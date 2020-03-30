Каникулы из-за COVID-19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта

Мэр города Евгений Шестернин лично разъясняет некоторым представителям крупного бизнеса о необходимости уйти на каникулы во время пандемии коронавируса.

Столовая «Вилка-ложка» ушла на каникулы с 30 марта

Бердчане продолжают звонить и писать в «Курьер. Среда. Бердск», что не все торговые точки и предприятия сферы услуг закрылись на карантин. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Новосибирской области в пятницу распорядился максимально ограничить скопление людей и настоятельно рекомендовал закрыть кафе, торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты, куда привыкли постоянного ходить люди. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение нового смертельно опасного коронавируса.

Минпромторг и Роспотребнадзор уже начали рейды по выявлению предпринимателей, которые не последовали рекомендациям губернатора и не закрыли торговые точки. В Бердске жестко мониторить эту ситуацию начали с понедельника, 30 марта.

— Сейчас все постановления доведены до всех руководителей предприятий, общепитов, рынков, который не включен в список товаров первой необходимости. Категорически рекомендовано в не рабочую неделю закрыть такие предприятия, которые не входят в продовольственную корзину первой необходимости. С сегодняшнего дня идет в рейд управления экономического развития. Мы собираем и мониторим информацию, кто закрылся, а кто нет. Разъясняем причину. Созваниваемся с руководителями. С некоторыми руководителями крупных предприятий разговаривает лично глава города, начальник штаба, — прокомментировала сегодня, 30 марта, вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Бердска.

Стоит отметить, что штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялся сегодня, 30 марта. Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска готовы выйти в рейд и составлять административные протоколы на тех бизнесменов, которые ослушались рекомендаций Владимира Путина и Андрея Травникова.

Роспотребнадзор выйдет в рейд уже завтра, 31 марта.

Стоит отметить, что все бюджетные учреждения «ушли на карантин» — спортивные секции и спорткомплексы, музеи, библиотека дома культуры, школы и детсады (работают дежурные группы), колледжи.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских ресторанах уже отменяют свадебные торжества, намеченные на карантинные дни. ЗАГС тоже будет работать в ограниченном для посетителей режиме. Но справки о смерти выдавать будут, подчеркнула Жанна Шурова.

Уже 30 марта станет известно, кто не закрылся:



— С ними будем говорить о социальной ответственности. Посещение общественных мест не должно быть массовым. Не нужно ходить по таким местам. Салоны красоты прекратили свою деятельность. Торговые центры будут работать только в части продажи продуктов, остальным торговать не будут. Стройка будет работать только та, что с непрерывным циклом. Аптеки остаются открытыми. Все остальное должно быть закрыто. Кафе, например, могу работать в режима онлайн — на вынос.Жанна Шурова акцентировала: чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на особый режим работы перешли организации сферы ЖКХ. Ушла на «удаленку» администрация Бердска.

Что в Новосибирске?

На официальной странице «ВКонтакте» руководство ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщило, что приостанавливает работу ресторанов, фудкорта и детского центра Happy Land – с 28 марта по 5 апреля.



На официальной странице ТРЦ «Аура» сказано, что с 28 марта по 5 апреля временно ограничат работу фудкорт и предприятия общепита, однако еду можно заказать с собой и с доставкой. С 28 марта кинотеатр «Формула кино» также не работает. Отмечается, что по собственной инициативе временно не работают некоторые магазины. Однако подчеркивается, что ТРЦ «Аура» работает в штатном режиме и доступен для посещения.

В ТРЦ «Сибирский молл» с 28 марта по 5 апреля временно не работают рестораны и зоны фудкорта. Закрыт и детский парк развлечений «Фанки Таун», а также кинотеатр. При этом гипермаркет АШАН-Сити, аптека и магазины ТРЦ по-прежнему работают. В «Сибирском молле» добавили, что в ТРЦ работает тепловизор, регулярно проводится дезинфекция.

«Призываем всех, кто приходит в торговый центр для приобретения необходимых вещей, соблюдать дистанцию и меры предосторожности», — говорится в сообщении ТРЦ в соцсети.

А вот ТРЦ «Мега» в левобережье закрылся почти полностью. Из работающих остались только АШАН, аптеки, «Детский Мир», «Леруа Мерлен» и выдача онлайн-покупок ИКЕА.

От редакции: Пишите к комменатриях, какие ТЦ, спорткомплексы не закрылись.



Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.



Список:

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации

от 27 марта 2020 г. № 762-р П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости



1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе

для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности



4. Средства индивидуальной защиты5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарныепрепараты)7. Бензин, дизельное топливо, газ8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,камеры)9. Оборудование электрическое10. Кабельная продукция11. Приборы бытовые12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое13. Предметы садово-огородные и инвентарь14. Строительные и отделочные материалы и инструменты15. Санитарно-технические изделия16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения17. Печатные средства массовой информации18. Спички19. Свечи20. Похоронные принадлежности21. Очки, линзы и их части22. Табачная продукция23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,этикетки, ценники, кассовая лента)