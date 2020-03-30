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Каникулы из-за COVID-19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта

21:43 30.03.2020, Марина Волкова Фото: Анастасии Солодковой
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Мэр города Евгений Шестернин лично разъясняет некоторым представителям крупного бизнеса о необходимости уйти на каникулы во время пандемии коронавируса.

Каникулы из за COVID 19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта
Столовая «Вилка-ложка» ушла на каникулы с 30 марта
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Каникулы из за COVID 19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта

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Бердчане продолжают звонить и писать в «Курьер. Среда. Бердск», что не все торговые точки и предприятия сферы услуг закрылись на карантин. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Новосибирской области в пятницу распорядился максимально ограничить скопление людей и настоятельно рекомендовал закрыть кафе, торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты, куда привыкли постоянного ходить люди. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение нового смертельно опасного коронавируса.

Минпромторг и Роспотребнадзор уже начали рейды по выявлению предпринимателей, которые не последовали рекомендациям губернатора и не закрыли торговые точки. В Бердске жестко мониторить эту ситуацию начали с понедельника, 30 марта.

— Сейчас все постановления доведены до всех руководителей предприятий, общепитов, рынков, который не включен в список товаров первой необходимости. Категорически рекомендовано в не рабочую неделю закрыть такие предприятия, которые не входят в продовольственную корзину первой необходимости. С сегодняшнего дня идет в рейд управления экономического развития. Мы собираем и мониторим информацию, кто закрылся, а кто нет. Разъясняем причину. Созваниваемся с руководителями. С некоторыми руководителями крупных предприятий разговаривает лично глава города, начальник штаба, — прокомментировала сегодня, 30 марта, вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Бердска.

Стоит отметить, что штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялся сегодня, 30 марта. Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска готовы выйти в рейд и составлять административные протоколы на тех бизнесменов, которые ослушались рекомендаций Владимира Путина и Андрея Травникова.
Роспотребнадзор выйдет в рейд уже завтра, 31 марта.

Стоит отметить, что все бюджетные учреждения «ушли на карантин» — спортивные секции и спорткомплексы, музеи, библиотека дома культуры, школы и детсады (работают дежурные группы), колледжи.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских ресторанах уже отменяют свадебные торжества, намеченные на карантинные дни. ЗАГС тоже будет работать в ограниченном для посетителей режиме. Но справки о смерти выдавать будут, подчеркнула Жанна Шурова.

Уже 30 марта станет известно, кто не закрылся:

— С ними будем говорить о социальной ответственности. Посещение общественных мест не должно быть массовым. Не нужно ходить по таким местам. Салоны красоты прекратили свою деятельность. Торговые центры будут работать только в части продажи продуктов, остальным торговать не будут. Стройка будет работать только та, что с непрерывным циклом. Аптеки остаются открытыми. Все остальное должно быть закрыто. Кафе, например, могу работать в режима онлайн — на вынос.
Жанна Шурова акцентировала: чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на особый режим работы перешли организации сферы ЖКХ. Ушла на «удаленку» администрация Бердска.

Что в Новосибирске?

На официальной странице «ВКонтакте» руководство ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщило, что приостанавливает работу ресторанов, фудкорта и детского центра Happy Land – с 28 марта по 5 апреля.

На официальной странице ТРЦ «Аура» сказано, что с 28 марта по 5 апреля временно ограничат работу фудкорт и предприятия общепита, однако еду можно заказать с собой и с доставкой. С 28 марта кинотеатр «Формула кино» также не работает. Отмечается, что по собственной инициативе временно не работают некоторые магазины. Однако подчеркивается, что ТРЦ «Аура» работает в штатном режиме и доступен для посещения.

В ТРЦ «Сибирский молл» с 28 марта по 5 апреля временно не работают рестораны и зоны фудкорта. Закрыт и детский парк развлечений «Фанки Таун», а также кинотеатр. При этом гипермаркет АШАН-Сити, аптека и магазины ТРЦ по-прежнему работают. В «Сибирском молле» добавили, что в ТРЦ работает тепловизор, регулярно проводится дезинфекция.
«Призываем всех, кто приходит в торговый центр для приобретения необходимых вещей, соблюдать дистанцию и меры предосторожности», — говорится в сообщении ТРЦ в соцсети.

А вот ТРЦ «Мега» в левобережье закрылся почти полностью. Из работающих остались только АШАН, аптеки, «Детский Мир», «Леруа Мерлен» и выдача онлайн-покупок ИКЕА.
От редакции: Пишите к комменатриях, какие ТЦ, спорткомплексы не закрылись.

Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.


Список: 
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 762-р П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости

(за исключением продовольственных товаров)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,
этикетки, ценники, кассовая лента)

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От редакции

Выходите из дома?

Аноним, 30 марта 2020 13:58
Евгений Шестернин мог бы без фанатизма подходить к запретительным мерам. Есть поговорка:"Заставь дураков богу малиться, они лбы разобьют". Особенно опасны руководители, которые усердствуют сверх меры, не думая а завтрашнем дне. К 9 мая Путин прекратит операцию "вирус", а город останется "у разбитого корыта"

Академик Геннадий Онищенко:
сейчас мы имеем дело с первым, хорошо спланированным актом гибридной войны.
Войны 21 века – это гибридные войны.
Гибрид в чем состоит? Идет информационная террористическая атака на фоне пандемического распространения коронавируса.
Это вирус, мы знаем с 1965 года. В наших коллекциях его есть примерно 35-37 типов. Это природноочаговые инфекции.
И в Ухане она проявилась… Китай…
Смотрите, на сегодняшний день 81-82 тысячи заболевших на 1 500 000 000 популяцию, при 80% заболевших в этой небольшой китайской провинции, в которой 30 000 000 человек живет.
Все остальное – это был вынос за пределы природного очага.
Что такое природный очаг? Это некая местность, вид природного резервуара.
В данном случае, природным резервуаром коронавируса в Ухане были перепончатокрылые, - летучие мыши.
И за это время, начиная с ноября, из того подтипа «С», который перешел из летучих мышей на человека, сейчас уже выделился подтип «L», который переходит только от человека к человеку.
Поэтому, это типичная природноочаговая инфекция, которая вышла за пределы…
Ну вот, смотрите: на сегодняшний день 500 000 больных. Умерло где-то порядка 17-20 тысяч.
В Китае 3,5 тысячи было умерших, сейчас американцев очень много умирает, итальянцев и испанцев.
Так вот, в этом году американцев за осень 19-го года на территории Соединенных Штатов заболело гриппом 34 000 000, и умерло 20 000 человек. И никого это не волновало.
А вот коронавирус сделали сейчас этим жупелом, с помощью вот этой террористической информационной атаки...
Аноним, 30 марта 2020 22:52
Когда выступает такое "светило" послепенсионного возраста, вспоминается питерский историк , расчленивший студентку.
Аноним, 30 марта 2020 23:24
Он бы ещё потери со Второй мировой сравнил. Он далеко на пенсии. Ему фиолетово, что потом будет.
и чем он это объяснит?, 30 марта 2020 14:09
Я вот к примеру этого непонимаю..Границу закрыли только сейчас.
Чего ждали? Когда все депутаты наездевшись по ес обчихают своих калег?
Аноним, 30 марта 2020 14:22
Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска готовы выйти в рейд и составлять административные протоколы на тех бизнесменов, которые ослушались рекомендаций Владимира Путина и Андрея Травникова
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Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска удалено? как можно ослушаться рекомендаций? тем более, за это наказывать? рекомендация -- это совет, пожелание. а если Владимир Путин и Андрей Травников хотят, чтоб их "совет, пожелание" скрупулёзно исполнили -- пусть объявят ЧС и карантин. а без этого все наказывания за отказ следовать совету, пожеланию -- это произвол чистой воды. так-то можно и в суд подать.
во во, 30 марта 2020 16:11
и проверят неприкосновенный запас..как вводится карантин и обсервация так что первым делом проверяют?
НЗ..ГО.Сколько месяцев можно будет неработать но при этом сидеть на пайковой системе.
Аноним, 30 марта 2020 16:12
Пардон, а административные протоколы за какое правонарушение будут составлять?
Аноним, 30 марта 2020 18:49
у Голубева все стройки работают
Аноним, 30 марта 2020 19:16
На удаленке ?
Аноним, 30 марта 2020 19:19
Честно сидел все дни дома, а потом получил штраф за прогул и еще должен остался.
1, 30 марта 2020 22:55
Ты где-то не там работаешь.
Аноним, 30 марта 2020 23:19
Уже не работаю, пошли они все ...
Аноним, 30 марта 2020 21:53
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек)

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/30/530797-kanikuly-iz-za-covid-19-v-poiske-rabotayushhix-biznesmenov-vyjdut-v-rejd-policiya-i-rospotrebnadzor-berdska-31-marta

То есть детские магазины работают?
Аноним, 30 марта 2020 22:48
В рейд выйдут в масках и очках. Или чихать на всех будут?
Аноним, 30 марта 2020 23:36
Зачем эти хороводы с разъяснениями и просьбами? Вводите ЧС и карантин, и будет всем счастье! А то хотят и рыбку съесть и сковородку не помыть

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