Каникулы из-за COVID-19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта

Бердчане продолжают звонить и писать в «Курьер. Среда. Бердск», что не все торговые точки и предприятия сферы услуг закрылись на карантин. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Новосибирской области в пятницу распорядился максимально ограничить скопление людей и настоятельно рекомендовал закрыть кафе, торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты, куда привыкли постоянного ходить люди. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение нового смертельно опасного коронавируса.
Минпромторг и Роспотребнадзор уже начали рейды по выявлению предпринимателей, которые не последовали рекомендациям губернатора и не закрыли торговые точки. В Бердске жестко мониторить эту ситуацию начали с понедельника, 30 марта.
— Сейчас все постановления доведены до всех руководителей предприятий, общепитов, рынков, который не включен в список товаров первой необходимости. Категорически рекомендовано в не рабочую неделю закрыть такие предприятия, которые не входят в продовольственную корзину первой необходимости. С сегодняшнего дня идет в рейд управления экономического развития. Мы собираем и мониторим информацию, кто закрылся, а кто нет. Разъясняем причину. Созваниваемся с руководителями. С некоторыми руководителями крупных предприятий разговаривает лично глава города, начальник штаба, — прокомментировала сегодня, 30 марта, вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Бердска.
Стоит отметить, что штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялся сегодня, 30 марта. Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска готовы выйти в рейд и составлять административные протоколы на тех бизнесменов, которые ослушались рекомендаций Владимира Путина и Андрея Травникова.
Роспотребнадзор выйдет в рейд уже завтра, 31 марта.
Стоит отметить, что все бюджетные учреждения «ушли на карантин» — спортивные секции и спорткомплексы, музеи, библиотека дома культуры, школы и детсады (работают дежурные группы), колледжи.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских ресторанах уже отменяют свадебные торжества, намеченные на карантинные дни. ЗАГС тоже будет работать в ограниченном для посетителей режиме. Но справки о смерти выдавать будут, подчеркнула Жанна Шурова.
Уже 30 марта станет известно, кто не закрылся:
Жанна Шурова акцентировала: чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на особый режим работы перешли организации сферы ЖКХ. Ушла на «удаленку» администрация Бердска.
Что в Новосибирске?
На официальной странице «ВКонтакте» руководство ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщило, что приостанавливает работу ресторанов, фудкорта и детского центра Happy Land – с 28 марта по 5 апреля.
В ТРЦ «Сибирский молл» с 28 марта по 5 апреля временно не работают рестораны и зоны фудкорта. Закрыт и детский парк развлечений «Фанки Таун», а также кинотеатр. При этом гипермаркет АШАН-Сити, аптека и магазины ТРЦ по-прежнему работают. В «Сибирском молле» добавили, что в ТРЦ работает тепловизор, регулярно проводится дезинфекция.
«Призываем всех, кто приходит в торговый центр для приобретения необходимых вещей, соблюдать дистанцию и меры предосторожности», — говорится в сообщении ТРЦ в соцсети.
А вот ТРЦ «Мега» в левобережье закрылся почти полностью. Из работающих остались только АШАН, аптеки, «Детский Мир», «Леруа Мерлен» и выдача онлайн-покупок ИКЕА.
От редакции: Пишите к комменатриях, какие ТЦ, спорткомплексы не закрылись.
Список:
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 762-р П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,
этикетки, ценники, кассовая лента)
Академик Геннадий Онищенко:
сейчас мы имеем дело с первым, хорошо спланированным актом гибридной войны.
Войны 21 века – это гибридные войны.
Гибрид в чем состоит? Идет информационная террористическая атака на фоне пандемического распространения коронавируса.
Это вирус, мы знаем с 1965 года. В наших коллекциях его есть примерно 35-37 типов. Это природноочаговые инфекции.
И в Ухане она проявилась… Китай…
Смотрите, на сегодняшний день 81-82 тысячи заболевших на 1 500 000 000 популяцию, при 80% заболевших в этой небольшой китайской провинции, в которой 30 000 000 человек живет.
Все остальное – это был вынос за пределы природного очага.
Что такое природный очаг? Это некая местность, вид природного резервуара.
В данном случае, природным резервуаром коронавируса в Ухане были перепончатокрылые, - летучие мыши.
И за это время, начиная с ноября, из того подтипа «С», который перешел из летучих мышей на человека, сейчас уже выделился подтип «L», который переходит только от человека к человеку.
Поэтому, это типичная природноочаговая инфекция, которая вышла за пределы…
Ну вот, смотрите: на сегодняшний день 500 000 больных. Умерло где-то порядка 17-20 тысяч.
В Китае 3,5 тысячи было умерших, сейчас американцев очень много умирает, итальянцев и испанцев.
Так вот, в этом году американцев за осень 19-го года на территории Соединенных Штатов заболело гриппом 34 000 000, и умерло 20 000 человек. И никого это не волновало.
А вот коронавирус сделали сейчас этим жупелом, с помощью вот этой террористической информационной атаки...
Чего ждали? Когда все депутаты наездевшись по ес обчихают своих калег?
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Представители Роспотребнадзора и полиции Бердска удалено? как можно ослушаться рекомендаций? тем более, за это наказывать? рекомендация -- это совет, пожелание. а если Владимир Путин и Андрей Травников хотят, чтоб их "совет, пожелание" скрупулёзно исполнили -- пусть объявят ЧС и карантин. а без этого все наказывания за отказ следовать совету, пожеланию -- это произвол чистой воды. так-то можно и в суд подать.
НЗ..ГО.Сколько месяцев можно будет неработать но при этом сидеть на пайковой системе.
для бутылочек)
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/30/530797-kanikuly-iz-za-covid-19-v-poiske-rabotayushhix-biznesmenov-vyjdut-v-rejd-policiya-i-rospotrebnadzor-berdska-31-marta
То есть детские магазины работают?