Алла Пугачева спела с сыном Гарри на видео песню о пандемии  COVID-19

70-летняя Пугачева позировала без макияжа и в домашней одежде, засветив стройное тело

Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин очень активно ведет страничку Instagram. Недавно знаменитость выложил забавное видео, на котором их с Примадонной сын Гарри спел со звездной мамой и сыграл на гитаре песню, посвященную пандемии из-за коронавируса COVID-19. Так, артист назвал такой забавный дуэт «ГАРРИАЛЛА», пошутив, что инфлюесеры бьют по инфлюэнциям. Стоит отметить, что 70-летняя Пугачева позировала без макияжа и в домашней одежде, засветив стройное тело.

«Антипандемический тандем «ГАРРИАЛЛА» Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!»

, — забавно подписал кадр Галкин. Фолловеры не прошли мимо, оставшись в восторге: «Да это же гимн!!!», «Бомбический дуэт, сейчас нашаманят и всё будет хорошо.❤️», «Алла Борисовна волшебно выглядит! «, «Браво. Прекрасный дуэт. Здоровья вам «, «Пугачева Гений❤️», «ОБОЖАЮ!ШИКАРНЫЕ!», «Будьте счастливы и здоровы !», » одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!!!», «Молодцы!», «Класс!АЛЛА БОРИСОВНА И ГАРРИ ,МОЛОДЦЫ!!!!!!», «Максим, это прекрасно! «.