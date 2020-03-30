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Не вводили комендантский час в Подмосковье. Ранее полицейские в громкоговорители кричали о нем

15:45 30.03.2020 Фото: pixabay.com
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По факту недостоверных оповещений в отношении сотрудников полиции назначена проверка.

Не вводили комендантский час в Подмосковье. Ранее полицейские в громкоговорители кричали о нем
Сотрудники полиции должны были информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции

Комендантский час в Московской области не вводился, в отношении полицейских, которые через громкоговорители доводили до людей недостоверную информацию, начата проверка, сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она пояснила, что сотрудники полиции должны были информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В отношении полицейских, которые довели до граждан недостоверную информацию, назначена проверка.

Вечером в воскресенье в телеграм-каналах появились видеозаписи, на которых подмосковные полицейские через автомобильные громкоговорители сообщают во дворах о введении комендантского часа, в рамках которого запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00.

Накануне власти Московской области вслед за столицей запретили жителям выходить из дома без необходимости на фоне ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в России. Покидать жилище можно, чтобы обратиться за медпомощью, добраться до работы и обратно (если она не приостановлена), сходить в магазин за продуктами или товарами первой необходимости, в банк, в салон связи, вынести мусор и выгулять домашних животных (не отходя от дома далее 100 метров).

Источник: Интерфакс

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