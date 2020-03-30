После взрыва котла на даче разбился и попал в реанимацию житель Бердска

Владелец проводил время с друзьями на даче. Топил печь. Из-за пробки в водяном отоплении котел взорвался. Дача сгорела дотла.

В этом году на пожарах погиб один и пострадал тоже один человек

В тяжелом состоянии поступил в отделение реанимации житель Бердска. После взрыва котла на даче. Бердчанин обратился к врачам только на следующий день после происшествия.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, вечером 24 марта компания собралась на даче в СНТ «Бытовик», что в районе кладбища. Хозяин затопил печь. Печка разгорелась. Произошел взрыв котла. Видимо, из-за пробки в водяном отоплении, предполагает Николай Степоненков.

Хозяин и гости затушили угли и уехали домой. Но только после их отъезда произошел пожар. Дачники заметили его в пятом часу утра 25 марта, когда дачный дом уже горел открытым пламенем. Вызвали пожарных, которые ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 31 квадратный метр.

Пожарные инспекторы не смогли толком узнать, как пострадавший получил сильный удар в туловище, — он находится на искусственной вентиляции легких, отметил Николай Анатольевич.