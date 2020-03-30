30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

После взрыва котла на даче разбился и попал в реанимацию житель Бердска

15:58 30.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Владелец проводил время с друзьями на даче. Топил печь. Из-за пробки в водяном отоплении котел взорвался. Дача сгорела дотла.

После взрыва котла на даче разбился и попал в реанимацию житель Бердска
В этом году на пожарах погиб один и пострадал тоже один человек

В тяжелом состоянии поступил в отделение реанимации житель Бердска. После взрыва котла на даче. Бердчанин обратился к врачам только на следующий день после происшествия.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, вечером 24 марта компания собралась на даче в СНТ «Бытовик», что в районе кладбища. Хозяин затопил печь. Печка разгорелась. Произошел взрыв котла. Видимо, из-за пробки в водяном отоплении, предполагает Николай Степоненков.

Хозяин и гости затушили угли и уехали домой. Но только после их отъезда произошел пожар. Дачники заметили его в пятом часу утра 25 марта, когда дачный дом уже горел открытым пламенем. Вызвали пожарных, которые ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 31 квадратный метр.

Пожарные инспекторы не смогли толком узнать, как пострадавший получил сильный удар в туловище, — он находится на искусственной вентиляции легких, отметил Николай Анатольевич.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам приходилось предотвращать пожар?

Гость, 30 марта 2020 16:15
"...он находится на искусственной вентиляции легких, отметил..."
К-вирус в пиве был? В котёл попал7 Вотэтттоповоротт!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девятый больной COVID-19 прилетел 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7 в Новосибирск
17:19 30-03-2020
Девятый больной COVID-19 прилетел 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7 в Новосибирск
Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?
17:17 30-03-2020
Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?
1 евро добрался до 89 рублей
17:15 30-03-2020
1 евро добрался до 89 рублей
Бердск302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов
17:09 30-03-2020
302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов
БердскГрафик приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже
17:00 30-03-2020
График приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже
4 способа помогут выглядеть ухоженной и привлекательной
16:52 30-03-2020
4 способа помогут выглядеть ухоженной и привлекательной
Бердск18 домов, детсад, ПТУ, школу отключат на 5 дней в центре Бердска
16:45 30-03-2020
18 домов, детсад, ПТУ, школу отключат на 5 дней в центре Бердска
Астрологический гороскоп на апрель 2020 года для каждого знака зодиака: месяц принесет хорошее каждому
16:42 30-03-2020
Астрологический гороскоп на апрель 2020 года для каждого знака зодиака: месяц принесет хорошее каждому
БердскПутин не указ: Субсидии на оплату ЖКУ не продлит автоматически на полгода соцзащита Бердска
16:30 30-03-2020
Путин не указ: Субсидии на оплату ЖКУ не продлит автоматически на полгода соцзащита Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
16:21 30-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима