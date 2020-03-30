Путин не указ: Субсидии на оплату ЖКУ не продлит автоматически на полгода соцзащита Бердска

В центре социальной поддержки населения сообщили, на эту субсидию не распространяется указание президента России Владимира Путина. Всем, кто имеет субсидию, нужно записаться на прием.

Чтобы получить субсидию на ЖКУ, нужно записаться к специалисту в центр ссоцподдержки

Пандемия коронавируса все еще наступает на Россию. А жители Бердска продолжают задавать вопросы «Курьер. Среда. Бердск», связанные с новым смертельным вирусом COVID-19, а также о последствиях введенными президентом страны каникулах на социальной и экономической сфере жизни бердчан.

— До 20 апреля мы должны продлить субсидии на квартиру с представление документов. С этим как? Или все-таки всем продлят автоматически? Наверное Социальной защите нужно обзвонить людей, что приходить не нужно или со сроками уточнить, какое-то оповещение сделать!

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в центре социальной поддержки населения, на эту субсидию не распространяется указание президента России Владимира Путина. Всем, кто имеет субсидию, нужно позвонить по номеру телефона 5-60-94 и записаться на прием. Центр соцподдержки, не смотря на объявленные президентом страны каникулы с 28 марта по 5 апреля, работает в штатном режиме.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации. А 29 марта на сайте президента РФ опубликован перечень поручений по итогам обращения президента к населению 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

В своем обращении к россиянам Путин продлил автоматически на полгода все соцпособия и льготы. Кроме этого, он заявил о переносе на более поздний срок голосования по поправкам в Конституцию и объявил неделю нерабочей с сохранением зарплаты с 28 марта по 5 апреля.