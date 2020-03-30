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Необоснованной признала ФАС жалобу на аукцион по благоустройству за 44 млн рублей парка Бердска

16:15 30.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но в ходе внеплановой проверки антимонопольщики выявили нарушения, которые потребовали устранить. Пока судьба парка, где в 2020 году хотят спилить 200 деревьев, неизвестна.

Необоснованной признала ФАС жалобу на аукцион по благоустройству за 44 млн рублей парка Бердска
В 2019 году благоустройство бердского парка не состоялось — ну было желающих

Управление ФАС по Новосибирской области 1 апреля опубликует официальное решение по жалобе ООО «Рикдом» на нарушения, допущенные при размещении заказа на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в Бердске.

Комиссия рассматривала жалобу 27 марта. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в антимонопольном ведомстве сегодня, 30 марта, на обнародование решения дается 3 рабочих дня. Поэтому оно появится на официальном сайте УФАС в среду.

— Предварительно могу сказать, что жалоба признана необоснованной. Но в ходе внеплановой проверки выявлены определенные нарушения, выдано предписание, — сообщили в ведомстве, не пояснив, значит ли это, что аукцион будет признан состоявшимся и победителем уже можно заключать контракт. — Подробности смотрите в тексте решения. Пока под рукой у меня его нет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в электронном аукционе на освоение до 31 августа 2020 года 44 млн рублей при благоустройстве участвовало 4 претендента. Наименьшую сумму — 38 млн — предложила бердская компания «РСУ-Сибирь», построившая на новом месте у кладбища приют для бездомных животных «Надежда».

По словам директора городского управления капитального строительства Антона Антонова, обжалует положения аукционной документации по бердскому парку та же компания, что оспаривала итоги аукциона по благоустройству парка в Чике.
— Эта организация не участвовала в аукционе. Она же подала жалобу на проведение торгов в Чике. До решения УФАС все действия приостановлены, — отметил Антонов.

Напомним, что не состоялся аукцион по благоустройству парка в Бердске в 2019 году. Тогда не было желающих.

До конца лета-2020 в бердском парке планируется демонтировать асфальтированные аллеи и тротуары, заново построить проезды и пешеходные дорожки, установить малые формы. Кроме того проложат сети водоснабжения и освещения. Поставят новые светильники с лампами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предполагается спилить 200 старых деревьев с диаметром ствола 16 и 32 см. А затем посадить новые. В обновленном городском парке появятся разные породы зеленых насаждений: ель сибирская, береза бородавчатая, вяз обыкновенный, липа мелколистная, сирень обыкновенная, мохнатая и венгерская, лиственница сибирская, тополь белый пирамидальный, орех маньчжурский, ольха серая и черная, рябина обыкновенная и круглолистная, черемуха виргинская и Маака, яблоня Сиверса, сибирская и маньчжурская.

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От редакции

В этом году парку повезет?

1, 30 марта 2020 16:37
НВР:
Остается только надеяться. Работы реально много и у меня есть опасения, что заканчивать работы будут в декабре)

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