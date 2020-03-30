Отсрочить аренду у владельцев торговых площадей попытаются антикризисные комиссии

«Уже готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам принимать решения о переносе срока налоговых платежей на имущество

Антикризисные комиссии, которые должны быть созданы в регионах по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, должны будут вести переговоры с владельцами торговых площадей об отсрочке платежей по аренде. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе селекторного совещания в режиме видеоконференции с главами регионов.

«Уже готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам принимать решения о переносе срока налоговых платежей на имущество. Это, в свою очередь, позволит арендодателям предоставлять отсрочку по арендной плате. Кроме того, по его словам, необходимо в ручном режиме вести переговоры с владельцами торговых площадей, а также с банками», — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что эта работа должна вестись в рамках антикризисных комиссий, которые должны быть созданы на региональном уровне по поручению Белоусова.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство прорабатывает возможность отсрочки взимания арендных платежей с предприятий малого и среднего бизнеса за использование площадей в коммерческом фонде, в том числе в торговых центрах.

Белоусов ранее озвучил ряд послаблений для бизнеса, которые оказались в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. В частности, Белоусов рассказал, что правительство будет обсуждать с частными арендодателями порядок работы в случае наступления форс-мажора.

Источник: ТАСС