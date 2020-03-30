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Еще жива выпавшая из окна 3-го этажа девушка в зеленой кофте из Бердска

16:18 30.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанка находится в больнице. А полиция инициировала проверку по данному факту.

Еще жива выпавшая из окна 3 го этажа девушка в зеленой кофте из Бердска
Девушка выпала из окна вечером 29 марта

О состоянии девушки, выпавшей из окна 3-го этажа вечером 29 марта, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

— Девушка жива, находится в больнице. Отделом МВД по городу Бердска инициирована проверка по данному факту, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер сегодня, 30 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», девушка из окна 3 этажа пятиэтажного дома №14 в Микрорайоне Бердска. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы. На месте работала полиция.

На месте ЧП очевидцы давали разрозненную информацию — одни, что выпал ребенок, другие — женщина в зеленой кофте с рыжими волосами.

Проходившие рядом с местом происшествия люди рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что видели, как человек лежал под окнами дома №14, а рядом находился врач. Одни очевидцы утверждают, что упавшая женщина была без движения, второй — что она двигалась. Предполагают, что она могла упасть с первого этажа, потому что там было открыто окно. Не исключают нетрезвое состояние пострадавшей.

-Мы видели лежащую тетеньку и доктора, — рассказали гулявшие неподалеку школьницы. — Доктор ее проверял. Мы не знаем, с какого этажа она упала. Мы пришли на качели, а потом увидели «скорую» и рыжие волосы. Она двинулась. Ее увезли в больницу. Мне кажется, она взрослая — рыжая в зеленой кофте и крупная.

В тот же день оперативный дежурный по городу подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» информацию о происшествии:
— По 112 поступил звонок в 19.07. Выпала из окна девушка лет 25-ти. Это не ребенок — взрослый человек. Она жива. Ее увезли в больницу. В каком состоянии, я не знаю. В таких случаях «скорая» и полиция работают очень оперативно — в приоритетном порядке.

Напомним. Аналогичный случай, но с трагическим концом, произошел 28 марта в Новосибирске. Из окна выпала девочка-подросток. Тело ребенка обнаружили жители Октябрьского района. По информации регионального МВД, труп школьницы обнаружили вечером возле дома № 162/1 по улице Добролюбова. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Причина гибели школьницы пока неизвестна. Выясняются обстоятельства происшествия.

Автор видео Анастасия Солодкова

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