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Документы дольщиков будут принимать в обычном режиме в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года

16:15 30.03.2020 Фото: pxhere.com
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Отделения банка-агента ДОМ.РФ для приема документов на выдачу компенсаций будут работать в прежнем режиме

Документы дольщиков будут принимать в обычном режиме в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года

По последним данным, всего наблюдательный совет Фонда принял решения о выплате компенсации 8 тыс. дольщикам

Прием документов на выплату компенсаций и консультации дольщиков не будут остановлены в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Отделения банка-агента ДОМ.РФ для приема документов на выдачу компенсаций будут работать в прежнем режиме. Консультации можно получить по телефонам горячей линии Фонда защиты прав дольщиков 8-800-7007-214, которая также будет работать в прежнем режиме», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе.

По последним данным, всего наблюдательный совет Фонда принял решения о выплате компенсации 8 тыс. дольщикам. Из них на сегодня выплаты получили более 6,8 тыс. дольщиков из 17 регионов России, добавили в пресс-службе фонда.

Впервые компенсации обманутым дольщикам начали выплачивать 6 декабря 2019 года. Деньги начисляются в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в Банк ДОМ.РФ. Размер возмещения рассчитывается для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика по текущей рыночной цене равнозначного жилья. При этом компенсация не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. Выплаты освобождены от уплаты подоходного налога.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу «все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней».

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