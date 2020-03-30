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Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске

21:25 30.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Начальник БАТП Елена Бороздина беседовала с водителем, не имеющим ни одного замечания по работе, и очевидцем инцидента. Хотела пригласить на встречу и мальчика с родителями. Но объявили карантин.

Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10 летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске
Автобус №7 следует из микрорайона Раздольного до железнодорожного вокзала

Во время карантина не может провести «очную ставку» с родителями 10-летнего школьника и водителем, который, якобы, назвал их сына дебилом и идиотом и посоветовал сидеть дома на унитазе, когда тот вместо платы за проезд показал ему справку из школы, директор автотранспортного предприятия Бердска Елена Бороздина. И непременно пригласила бы на встречу очевидцев, чтобы выяснить до конца всю картину произошедшего.

Напомним, испугал 10-летнего школьника водитель автобуса №7. Ребенок показал справку из школы для бесплатного проезда. Водитель же потребовал оплату и не открывал двери до тех пор, пока ребенок не заплатил за проезд. Как рассказал мальчик своей сестре, водитель назвал его идиотом и дебилом, посоветовал сидеть дома на унитазе, так как каникулы вынужденные. Николай описал сестре внешность водителя. И по описанию она узнала в нем того, кто ни один раз разговаривал с пассажирами в том же духе, что и с Колей. Сама тому была невольным свидетелем.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, она слышала эту историю, только со слов ребенка сотрудника своего предприятия, который ехал на этом же автобусе. Он, который сам во время каникул ездит по карте школьника и студента, был удивлен, что мальчик пытался проехать бесплатно, показав справку из школы.

Бесплатного проезда для школьников этой весной нет, объяснила Бороздина. Как рассказал сын сотрудника БАТП, водитель не оскорблял мальчика, а лишь пожурил. Во всех автобусах висят объявления о том, что школьникам бесплатный проезд не предоставляется.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 марта Елена Бороздина, ее сотрудник еще раз переговорил с сыном, который был очевидцем инцидента, и тот опять подтвердил, что водитель не оскорблял школьника. Елена Викторовна беседовала и с водителем автобуса №7.
И тот озвучил свою версию происходившего. Мол, он сказал мальчику, что сейчас не каникулы, а карантин, и потому свою справку он может убрать. Но не оскорблял его.

— Данный водитель — уравновешенный человек. Спокойнее я еще не видела. В его отношении ни разу не было каких-то замечаний. Я считаю, что эмоции и амбиции — это одно. Когда у нас водители совершают реальные проступки, мы их наказываем. Принимаем меры. Если бы не карантин, я бы очень хотела, чтобы этот мальчик приехал со своим родителями к нам на предприятие и в присутствии водителя рассказал, как тот его обзывал. Мы верим детям, но не всегда они рассказывают то, что было на самом деле. Может быть, и были бы у меня какие-нибудь небольшие сомнения, но ведь об этой истории я узнала еще до того, как поступила жалоба на водителя, — подчеркнула Бороздина.

Сестра 10-летнего мальчика Елизавета Захарова отметила, что брат сидит дома и на автобусе теперь никуда не ездит. Поэтому о том случае они стараются ему не напоминать. Теперь они знают, что проезд в автобусах платный.

— Поначалу мы хотели встретиться с водителем и поговорить с ним, чтобы хотя он понял бы, что нельзя так поступать с детьми. Но передумали это делать. Как бы самим не попасть в неприятности. А вот неприятный осадок так и остался, — подчеркнула Елизавета.

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От редакции

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Елена, 30 марта 2020 19:02
Шок у малого,теперь к психологу его после этой психологической травмы...Вы в себе,родичи,вы кого рОстите,за это бить надо,а вы скандал ученили.Проезд бесплатно сродни с воровством,а вы поощряете своего Митрофанушку .Водитель оскорбил,да вы знаете как они наглеют,проезд дорогой вот и ныкают себе деньги на проезд,а водитель дурак,он не заметит,не увидит,да еще и нахамить стремятся.Езжу и пару подобных деток за каждую поездку вижу.
Аноним, 30 марта 2020 20:34
Да уж, у активистов БАТП дети виноваты во всех бедах водителей.
Вот только активисты стыдливо отворачивают сою лицо, когда из салона бесплатно вываливается угашеное тело, которое ещё и блевануть может в салоне.
А чё - сильный всегда наезжает на слабого.
Про справедливость речь не идет.
Ещё ни один водитель или активист не погнался за аликом или нарком.
Аноним, 30 марта 2020 19:26
на каком основании она собралась проводить очную ставку.Во всех происшествиях с пассажирами виноваты именно пассажиры,а не то быдловатое хамье,которое за рулем.Пусть с пеной у рта доказывает невиновность водителей,которые лезут в карман предприятия,воруя наличные деньги
Реаниматор, 30 марта 2020 20:00
Карантин??????

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