Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске

Начальник БАТП Елена Бороздина беседовала с водителем, не имеющим ни одного замечания по работе, и очевидцем инцидента. Хотела пригласить на встречу и мальчика с родителями. Но объявили карантин.

Автобус №7 следует из микрорайона Раздольного до железнодорожного вокзала

Во время карантина не может провести «очную ставку» с родителями 10-летнего школьника и водителем, который, якобы, назвал их сына дебилом и идиотом и посоветовал сидеть дома на унитазе, когда тот вместо платы за проезд показал ему справку из школы, директор автотранспортного предприятия Бердска Елена Бороздина. И непременно пригласила бы на встречу очевидцев, чтобы выяснить до конца всю картину произошедшего.

Напомним, испугал 10-летнего школьника водитель автобуса №7. Ребенок показал справку из школы для бесплатного проезда. Водитель же потребовал оплату и не открывал двери до тех пор, пока ребенок не заплатил за проезд. Как рассказал мальчик своей сестре, водитель назвал его идиотом и дебилом, посоветовал сидеть дома на унитазе, так как каникулы вынужденные. Николай описал сестре внешность водителя. И по описанию она узнала в нем того, кто ни один раз разговаривал с пассажирами в том же духе, что и с Колей. Сама тому была невольным свидетелем.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, она слышала эту историю, только со слов ребенка сотрудника своего предприятия, который ехал на этом же автобусе. Он, который сам во время каникул ездит по карте школьника и студента, был удивлен, что мальчик пытался проехать бесплатно, показав справку из школы.

Бесплатного проезда для школьников этой весной нет, объяснила Бороздина. Как рассказал сын сотрудника БАТП, водитель не оскорблял мальчика, а лишь пожурил. Во всех автобусах висят объявления о том, что школьникам бесплатный проезд не предоставляется.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 марта Елена Бороздина, ее сотрудник еще раз переговорил с сыном, который был очевидцем инцидента, и тот опять подтвердил, что водитель не оскорблял школьника. Елена Викторовна беседовала и с водителем автобуса №7.

И тот озвучил свою версию происходившего. Мол, он сказал мальчику, что сейчас не каникулы, а карантин, и потому свою справку он может убрать. Но не оскорблял его.

— Данный водитель — уравновешенный человек. Спокойнее я еще не видела. В его отношении ни разу не было каких-то замечаний. Я считаю, что эмоции и амбиции — это одно. Когда у нас водители совершают реальные проступки, мы их наказываем. Принимаем меры. Если бы не карантин, я бы очень хотела, чтобы этот мальчик приехал со своим родителями к нам на предприятие и в присутствии водителя рассказал, как тот его обзывал. Мы верим детям, но не всегда они рассказывают то, что было на самом деле. Может быть, и были бы у меня какие-нибудь небольшие сомнения, но ведь об этой истории я узнала еще до того, как поступила жалоба на водителя, — подчеркнула Бороздина.

Сестра 10-летнего мальчика Елизавета Захарова отметила, что брат сидит дома и на автобусе теперь никуда не ездит. Поэтому о том случае они стараются ему не напоминать. Теперь они знают, что проезд в автобусах платный.

— Поначалу мы хотели встретиться с водителем и поговорить с ним, чтобы хотя он понял бы, что нельзя так поступать с детьми. Но передумали это делать. Как бы самим не попасть в неприятности. А вот неприятный осадок так и остался, — подчеркнула Елизавета.