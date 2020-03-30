4 способа помогут выглядеть ухоженной и привлекательной

Следите за пятками и состоянием ногтей на ногах. Требования — чистота, одинаковый размер всех ногтей.

Следите, чтобы под ногтями не было грязи

Индустрия красоты агрессивно диктует женщинам как нужно выглядеть и что такое красота. Но женская красота не должна подчиняться никаким правилам, тенденциям или дорогим процедурам, которые можно сделать только в салоне. Предлагаем минимальный список вещей, которые стоит делать не только каждой женщине, но и человеку, чтобы быть ухоженным и аккуратным. К сожалению, эти простые правила очень часто нарушаются.

Следите за чистотой волос. Не ленитесь мыть их, если они выглядят усталыми, засаленными или жирными. Очень часто это простое правило нарушается.

Если вы краситесь, то не бойтесь делать это дома. Сэкономив на салоне, можно купить более профессиональную краску.

Ухаживайте за ногтями и кожей на руках. Совсем не обязательно посещать маникюрный салон. Следите, чтобы под ногтями не было грязи. Подстригайте их, чтобы они были одной длины и увлажняйте руки кремом. Очень минимальные действия, однако делают руки изящными и лаконичными.

Следите за пятками и состоянием ногтей на ногах. Те же требования — чистота, одинаковый размер всех ногтей.

Эти советы очень просты, однако делают женщину опрятной и ухоженной.

Источник: Znaj.ua