Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?

Одна женщина признавалась: “я готова спать со всеми, кто на это согласен, только бы почувствовать себя нужной” .

Специалисты утверждают, что есть три типа половой конституции — слабая, средняя, и сильная

Сексуальность у каждого человека индивидуальна. Очень часто при несовпадении темпераментов с партнером, люди, которые стесняются говорить о своих сексуальных переживаниях в открытую, задают себе вопрос — “А все ли со мной нормально?”. Интернет-журнал The Village опубликовал самые популярные вопросы сексологам, чтобы наконец добраться до истины.

Специалисты утверждают, что есть три типа половой конституции — слабая, средняя, и сильная. У людей чаще всего встречаются средние, комбинированные типы — средне сильная или средне слабая. Но если вам хочется заниматься любовью чаще или реже, чем другим людям — это нормально. Это то, что дано нам физиологией, и лишь крошечный процент в ее формировании играет социально-психологический компонент.

Если вам ласки и прикосновений хочется больше, чем секса, или напротив — сам половой контакт для вас важен больше — это нормально. Кстати, когда двое людей начинают интимную жизнь, часто в первые недели или даже месяцы отношений их либидо может не совпадать — происходит своего рода “притирка”.

Если обоих партнеров устраивает секс по нескольку раз в день на каждом подоконнике, или наоборот, раз в полгода — это тоже нормально. В паре самое главное гармония, и чтобы никто не испытывал эмоциональных переживаний относительно слишком редкого, или напротив, слишком частого секса.

Не нормально — заниматься сексом только для того, чтобы заполнить эмоциональную пустоту. Это так же ненормально, как заполнять ее трудоголизмом, алкоголизмом или любой другой привычкой. С пустотой надо разбираться, и не повредит помощь психотерапевта. Одна женщина признавалась: “я готова спать со всеми, кто на это согласен, только бы почувствовать себя нужной” . Главный принцип здорового психологического функционирования человека: “Если я хочу есть — я ем, хочу спать — сплю, хочу секса с этим человеком — и занимаюсь сексом с этим человеком, если он согласен.

Источник: Znaj.ua