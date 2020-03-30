30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?

17:17 30.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Одна женщина признавалась: “я готова спать со всеми, кто на это согласен, только бы почувствовать себя нужной” . 

Неудобные секс вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?
Специалисты утверждают, что есть три типа половой конституции — слабая, средняя, и сильная
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Неудобные секс вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?

Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?Как источать запах, чтобы привлечь сексуального партнёраЕщё 71 новостей

Сексуальность у каждого человека индивидуальна. Очень часто при несовпадении темпераментов с партнером, люди, которые стесняются говорить о своих сексуальных переживаниях в открытую, задают себе вопрос — “А все ли со мной нормально?”. Интернет-журнал The Village опубликовал самые популярные вопросы сексологам, чтобы наконец добраться до истины.

Специалисты утверждают, что есть три типа половой конституции — слабая, средняя, и сильная. У людей чаще всего встречаются средние, комбинированные типы — средне сильная или средне слабая. Но если вам хочется заниматься любовью чаще или реже, чем другим людям — это нормально. Это то, что дано нам физиологией, и лишь крошечный процент в ее формировании играет социально-психологический компонент.

Если вам ласки и прикосновений хочется больше, чем секса, или напротив — сам половой контакт для вас важен больше — это нормально.  Кстати, когда двое людей начинают интимную жизнь, часто в первые недели или даже месяцы отношений их либидо может не совпадать — происходит своего рода “притирка”.

Если обоих партнеров устраивает секс по нескольку раз в день на каждом подоконнике, или наоборот, раз в полгода — это тоже нормально. В паре самое главное гармония, и чтобы никто не испытывал эмоциональных переживаний относительно слишком редкого, или напротив, слишком частого секса.

Не нормально — заниматься сексом только для того, чтобы заполнить эмоциональную пустоту. Это так же ненормально, как заполнять ее трудоголизмом, алкоголизмом или любой другой привычкой. С пустотой надо разбираться, и не повредит помощь психотерапевта. Одна женщина признавалась: “я готова спать со всеми, кто на это согласен, только бы почувствовать себя нужной” .  Главный принцип здорового психологического функционирования человека: “Если я хочу есть — я ем, хочу спать — сплю, хочу секса с этим человеком — и занимаюсь сексом с этим человеком, если он согласен.

Источник: Znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы всегда хотите секса, когда этого требует партнер?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девятый больной COVID-19 прилетел 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7 в Новосибирск
17:19 30-03-2020
Девятый больной COVID-19 прилетел 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7 в Новосибирск
Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?
17:17 30-03-2020
Неудобные секс-вопросы: Почему некоторые женщины спят со всеми подряд?
1 евро добрался до 89 рублей
17:15 30-03-2020
1 евро добрался до 89 рублей
Бердск302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов
17:09 30-03-2020
302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов
БердскГрафик приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже
17:00 30-03-2020
График приема граждан в подразделениях по вопросах миграции Новосибирской области. И Бердска тоже
4 способа помогут выглядеть ухоженной и привлекательной
16:52 30-03-2020
4 способа помогут выглядеть ухоженной и привлекательной
Бердск18 домов, детсад, ПТУ, школу отключат на 5 дней в центре Бердска
16:45 30-03-2020
18 домов, детсад, ПТУ, школу отключат на 5 дней в центре Бердска
Астрологический гороскоп на апрель 2020 года для каждого знака зодиака: месяц принесет хорошее каждому
16:42 30-03-2020
Астрологический гороскоп на апрель 2020 года для каждого знака зодиака: месяц принесет хорошее каждому
БердскПутин не указ: Субсидии на оплату ЖКУ не продлит автоматически на полгода соцзащита Бердска
16:30 30-03-2020
Путин не указ: Субсидии на оплату ЖКУ не продлит автоматически на полгода соцзащита Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
16:21 30-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима