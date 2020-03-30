30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся

21:49 30.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
0

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся

75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горятЕщё 31 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

17 09 1943
Добрый день, здравствуйте, дорогие мои жена Шура, милая моя, и дорогие мои Боря, Миша, Галя. Шлю я вам по низкому поклону и жизни вашей — жить счастливо, прожить без меня в добром здоровье, дождаться меня. Шура, я от вас получил уже три письма, за которые целую много раз. Письма идут от вас по три недели, но так долго. Я был очень рад, что все же вы живете пока ничего, если бы прожить долго так, то тоже было бы хорошо.

На новые, как буду жив. Пока жив, славу Богу, что будет дальше… Шура, прошу тебя обо мне сильно не думай, будет легче для тебя, может быть, дождемся конца и увидимся. Пропиши, как живет Нюра, передай им всем по низкому поклону, хорошо помогайте, не забывайте друг дружку. Может, будем мы счастливы вернемся. Будем много лучше любить и жалеть вас. Шура, прошу тебя, будьте поосторожнее сильно не убивайся; как-нибудь проси Каразникова хоть лошади давал, что можно подвести дров. Передай ему привет от меня, чтоб не забывал тебя.
…ну так пока, Шура, до свидания тебе виднее, как можно прожить, как сумеешь, так и живи. Пропиши, что нового, кто, как живет.
писал 17 сентября 43г.
Н.С.О.
Город Новосибирск

Поселок Бердск улица Обская дом 22
Получит Александре Алексеевне Потаповой
___________________________________
Полевая почта 43 737
(подпись)

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши родные воевали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин 2
22:12 30-03-2020
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин
БердскКто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний 6
22:00 30-03-2020
Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года 2
21:51 30-03-2020
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года
Бердск75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся
21:49 30-03-2020
75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся
Вирусолог убедил Трампа продлить карантин до конца апреля в США. Иначе умрут 200 тыс. американцев 1
21:45 30-03-2020
Вирусолог убедил Трампа продлить карантин до конца апреля в США. Иначе умрут 200 тыс. американцев
БердскЗакрывает ярмарку с одеждой из Белоруссии после видео около мэрии власть Бердска 4
21:45 30-03-2020
Закрывает ярмарку с одеждой из Белоруссии после видео около мэрии власть Бердска
БердскКаникулы из-за COVID-19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта 15
21:43 30-03-2020
Каникулы из-за COVID-19: В поиске работающих бизнесменов выйдут в рейд полиция и Роспотребнадзор Бердска 31 марта
Дорогие читатели, свои новости присылайте на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10. "Сообщи свою новость" пока не работает
21:38 30-03-2020
Дорогие читатели, свои новости присылайте на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.
5 млрд рублей на зарплату не выше МРОТ даст пострадавшему от коронавируса бизнесу под 0% Сбербанк 1
21:37 30-03-2020
5 млрд рублей на зарплату не выше МРОТ даст пострадавшему от коронавируса бизнесу под 0% Сбербанк
БердскГолый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех 3
21:34 30-03-2020
Голый опустевший Бердск: разогнал коронавирус по домам горожан. Но не всех