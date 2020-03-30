75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

17 09 1943

Добрый день, здравствуйте, дорогие мои жена Шура, милая моя, и дорогие мои Боря, Миша, Галя. Шлю я вам по низкому поклону и жизни вашей — жить счастливо, прожить без меня в добром здоровье, дождаться меня. Шура, я от вас получил уже три письма, за которые целую много раз. Письма идут от вас по три недели, но так долго. Я был очень рад, что все же вы живете пока ничего, если бы прожить долго так, то тоже было бы хорошо.

На новые, как буду жив. Пока жив, славу Богу, что будет дальше… Шура, прошу тебя обо мне сильно не думай, будет легче для тебя, может быть, дождемся конца и увидимся. Пропиши, как живет Нюра, передай им всем по низкому поклону, хорошо помогайте, не забывайте друг дружку. Может, будем мы счастливы вернемся. Будем много лучше любить и жалеть вас. Шура, прошу тебя, будьте поосторожнее сильно не убивайся; как-нибудь проси Каразникова хоть лошади давал, что можно подвести дров. Передай ему привет от меня, чтоб не забывал тебя.

…ну так пока, Шура, до свидания тебе виднее, как можно прожить, как сумеешь, так и живи. Пропиши, что нового, кто, как живет.

писал 17 сентября 43г.

Н.С.О.

Город Новосибирск



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