302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов

9 случай зафиксирован на 30 марта в Новосибирской области. На сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва 212



2. Республика Коми 153. Санкт-Петербург 84. Московская область 75. Республика Бурятия 56. Архангельская область 47. Белгородская область 38. Псковская область 39. Республика Адыгея 310. Республика Дагестан 311. Кировская область 312. Владимирская область 213. Ивановская область 214. Рязанская область 215. Вологодская область 216. Ленинградская область 217. Мурманская область 218. Кабардино-Балкарская Республика 219. Республика Марий Эл 220. Пермский край 221. Саратовская область 222. Челябинская область 223. Красноярский край 224. Калужская область 125. Липецкая область 126. Тверская область 127. Тульская область 128. Калининградская область 129. Республика Калмыкия 130. Ставропольский край 131. Оренбургская область 132. Республика Хакасия 133. Алтайский край 134. Иркутская область 135. Новосибирская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор