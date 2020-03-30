302 человека заболели коронавирусом COVID-19 в 35 регионах России за 30 марта. Список регионов

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва 212
3. Санкт-Петербург 8
4. Московская область 7
5. Республика Бурятия 5
6. Архангельская область 4
8. Псковская область 3
9. Республика Адыгея 3
10. Республика Дагестан 3
11. Кировская область 3
13. Ивановская область 2
14. Рязанская область 2
15. Вологодская область 2
16. Ленинградская область 2
18. Кабардино-Балкарская Республика 2
19. Республика Марий Эл 2
20. Пермский край 2
21. Саратовская область 2
23. Красноярский край 2
24. Калужская область 1
25. Липецкая область 1
26. Тверская область 1
28. Калининградская область 1
29. Республика Калмыкия 1
30. Ставропольский край 1
31. Оренбургская область 1
33. Алтайский край 1
34. Иркутская область 1
35. Новосибирская область 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор