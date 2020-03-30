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Зарезал таксиста из-за безденежья 16-летний пассажир в Архангельске

21:00 30.03.2020 Фото: СКР
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Убийство СК раскрыл через 5 лет. Задержанный подозреваемый в содеянном раскаивается, объясняет свои действия шоковым состоянием и неправильным поведением водителя такси.

Зарезал таксиста из за безденежья 16 летний пассажир в Архангельске
Следователи раскрыли убийство, совершенное в 2015 году

В Архангельске раскрыто убийство водителя такси, совершенное в 2015 году на территории лесозавода, сообщили в главке Следственного комитета России 30 марта.

28 мая 2015 года на территории лесозавода в Маймаксанском округе города Архангельска рядом с автомобилем ВАЗ «2110» обнаружено тело водителя транспортного средства со множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального следственного управления при активном участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистки (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к убийству 21-летнего жителя города Архангельска.

Следователю удалось установить контакт с подозреваемым, который под тяжестью собранных доказательств, включая результаты дактилоскопической экспертизы (его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления), дал признательные показания.

В ходе допроса он пояснил следователю, что в мае 2015 года, когда ему было 16 лет, обратился к водителю такси с просьбой отвезти в Маймаксанский округ города Архангельска. Во время поездки он обнаружил, что у него нет с собой денег, чтобы расплатиться с водителем. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес водителю несколько ударов ножом. После этого он скрылся с места преступления, избавившись от ножа. В содеянном раскаивается, объясняет свои действия шоковым состоянием и неправильным поведением водителя такси.

В отношении подозреваемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

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