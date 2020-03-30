Загрызли насмерть бездомные собаки 57-летнюю женщину поздним вечером в Перми

Ее растерзанный труп нашли на следующее утро. СК обвиняет в халатности должностных лиц муниципального учреждения «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Собаки не первый раз нападают на людей в России

В Перми возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, в результате чего жертвой нападения бездомных собак стала местная жительница, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 30 марта.

Утром 28 марта 2020 года на улице Клыкова в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми было обнаружено тело местной жительницы со следами множественных укусов животных. После проведения комплекса проверочных мероприятий было установлено, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак. Обязанности по регулированию их численности возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Поскольку имелись данные, свидетельствующие о том, что указанные должностные лица свои обязанности надлежащим образом не исполняли, и это повлекло по неосторожности гибель человека, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, поздним вечером 27 марта 2020 года в Мотовилихинском районе города Перми женщина 1962 года рождения возвращалась из гостей. На улице Клыкова она подверглась нападению стаи безнадзорных собак. От полученных укусов погибла на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств по уголовному делу создана следственная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств. Кроме этого следствием будут приняты исчерпывающие меры для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления.