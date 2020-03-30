30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний

19:30 30.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
2 1

В группе риска при пандемии коронавируса находятся люди старше 65 лет, диабетики, астматики, имеющие хронические заболевания и трансплантированные органы.

Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний
Распространение коронавируса в России снизится к маю, заявили в ВОЗ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний

Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в МосквеСвыше 722 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в 171 стране мира на 30 мартаЕщё 259 новостей

Бердская администрация сегодня, 30 марта, опубликовала постановление о дополнительных мерах по борьбе с коронавирсум. В период «всероссийского недельного карантина» предпринимателям рекомендуют закрыть присутственные места кроме тех, где можно приобрести предметы первой необходимости. А также соблюдать меры санитарной безопасности, как это делают, например, частные перевозчики в маршрутках, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Бердчанам советуют уйти на удаленную работу, отменить поездки и не выходить из дома без надобности. Особенно это касается граждан в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания. Их просят соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах.

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции:

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.

6. Новообразования из числа2:
1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 – C96, D46.

#1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

#2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы самоизолировались?

Аноним, 30 марта 2020 20:00
"...период «всероссийского недельного карантина»... Так объявлен карантин или нет?
Мы сидим дома, но государство так и не сообщает нам, что за форма протеста: "Сиди дома" Всё понятно, что это эпидемиологическая настороженность. Ну так называйте как есть: Нет у государства денег платить зарплату и все на "выходные", или КАРАНТИН, или ищите другую формулировку.
Аноним, 30 марта 2020 20:57
Зарплату платят всем. Не надо поднимать панику. Я бухгалтер и всех призываю не верить тем, кто нагнетает ситуацию.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в Москве
21:30 30-03-2020
Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в Москве
БердскСиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске 4
21:25 30-03-2020
Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске
БердскУточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске
21:23 30-03-2020
Уточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске
Пересчитать все аппараты ИВЛ в России поручил Путин полпредам
21:22 30-03-2020
Пересчитать все аппараты ИВЛ в России поручил Путин полпредам
Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично
21:15 30-03-2020
Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично
Умерли 812 человек за сутки в Испании от СOVID-19. Испания опережает Китая по смерти
21:10 30-03-2020
Умерли 812 человек за сутки в Испании от СOVID-19. Испания опережает Китая по смерти
Домашний уход во время карантина: Кожа напрямую связана с нервной системой
21:08 30-03-2020
Домашний уход во время карантина: Кожа напрямую связана с нервной системой
Из каких стран возвращает россиян Аэрофлот с 29 марта?
21:04 30-03-2020
Из каких стран возвращает россиян Аэрофлот с 29 марта?
Зарезал таксиста из-за безденежья 16-летний пассажир в Архангельске
21:00 30-03-2020
Зарезал таксиста из-за безденежья 16-летний пассажир в Архангельске
Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?
20:55 30-03-2020
Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?