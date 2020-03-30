Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний

В группе риска при пандемии коронавируса находятся люди старше 65 лет, диабетики, астматики, имеющие хронические заболевания и трансплантированные органы.

Распространение коронавируса в России снизится к маю, заявили в ВОЗ

Бердская администрация сегодня, 30 марта, опубликовала постановление о дополнительных мерах по борьбе с коронавирсум. В период «всероссийского недельного карантина» предпринимателям рекомендуют закрыть присутственные места кроме тех, где можно приобрести предметы первой необходимости. А также соблюдать меры санитарной безопасности, как это делают, например, частные перевозчики в маршрутках, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Бердчанам советуют уйти на удаленную работу, отменить поездки и не выходить из дома без надобности. Особенно это касается граждан в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания. Их просят соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах.

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции:

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97;



2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 – C96, D46.

#1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

#2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).