Свыше 722 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в 171 стране мира на 30 марта

Прирост заболевших за сутки — 59 101 случай. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в целом по России остаются 194 353 человека. На обсервации находятся 1276 россиян.

Полмира сидит на карантине из-за коронавируса

В мире по состоянию на 8.00 по мск 30 марта из доступных источников известно о 722 042 подтверждённых случаях (прирост за сутки 59 101 случай; 8,9%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 639 595 случаев (за последние сутки прирост 58 995; 10,2%), сообщает Роспотребнадзор.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 30.03.2020 г. в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82 447. За сутки по состоянию на 30.03.2020 прирост составил 106 случаев (0,13%). Случаев с летальным исходом – 3311 (летальность 4,0%).

В период с 31.12.2019 по состоянию на 29.03.2020 досмотрено 4 992 366 человек, в том числе 404 087 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), за этот период выявлено 520 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР — 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 715 человек, прибывший из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 18 690 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 682 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 317 обсерваторов на 22 872 места, из них развернуто 157 обсерваторов на 12 415 мест, фактически размещено 1276 человек, в резерве 160 обсерваторов.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 30.03.2020 проведено 343 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.