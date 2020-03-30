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Внимание, розыск! Ищет убийц мигранта из Узбекистана возле бара «Галстук» полиция Бердска

20:00 30.03.2020 Фото: Отдел МВД по Бердску
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К розыску подключились новосибирские полицейские. Ориентировку и фоторобот предполагаемых преступников опубликовал 30 марта региональный главк МВД. Оба подозреваемых «европейцы». Во время ночной драки один из них зарезал погибшего.

Внимание, розыск! Ищет убийц мигранта из Узбекистана возле бара Галстук полиция Бердска
Подозреваемые в убийстве у бара «Галстук»

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность неустановленных мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина, совершенном 22 марта 2020 года около 02.00 у дома №13а по ул. Ленина Бердска. Ориентировку сегодня, 30 марта, разместило на официальном сайте управление МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла в ночь на 22 марта у бара «Галстук». Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи. Налетчик вонзил нож и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Заведено уголовное дело. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждает, что в самом баре не было конфликта.

К читателям «Курьер. Среда. Бердск» в дом на ул. Комсомольской приходил участковый с вопросами. Он рассказал, что в ночь на 22 марта в баре «Галстук» произошла драка. Потом она переместилась во двор домов на ул. Комсомольской, где и был убит мигрант. Вскоре полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о совершенном преступлении, а также причастных к нему лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (383-41) 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-44-47. Анонимность гарантируется.

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