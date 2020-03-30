Внимание, розыск! Ищет убийц мигранта из Узбекистана возле бара «Галстук» полиция Бердска

К розыску подключились новосибирские полицейские. Ориентировку и фоторобот предполагаемых преступников опубликовал 30 марта региональный главк МВД. Оба подозреваемых «европейцы». Во время ночной драки один из них зарезал погибшего.

Подозреваемые в убийстве у бара «Галстук»

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность неустановленных мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина, совершенном 22 марта 2020 года около 02.00 у дома №13а по ул. Ленина Бердска. Ориентировку сегодня, 30 марта, разместило на официальном сайте управление МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла в ночь на 22 марта у бара «Галстук». Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи. Налетчик вонзил нож и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Заведено уголовное дело. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждает, что в самом баре не было конфликта.

К читателям «Курьер. Среда. Бердск» в дом на ул. Комсомольской приходил участковый с вопросами. Он рассказал, что в ночь на 22 марта в баре «Галстук» произошла драка. Потом она переместилась во двор домов на ул. Комсомольской, где и был убит мигрант. Вскоре полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о совершенном преступлении, а также причастных к нему лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (383-41) 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-44-47. Анонимность гарантируется.