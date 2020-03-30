8 советов от пользователей сети помогут не заразиться коронавирусом

Если у вас кончилась туалетная бумага, то заменить её могут бумажные полотенца, но использовать их нужно с умом. Для максимальной экономии и удобства один рулон стоит разрезать на три части.

Чтобы не заразиться при контакте с кнопками в лифте, для нажатий можно использовать зубочистки

Полезные советы от пользователей сети.

1. Если вам приходится много общаться с людьми или же вы ухаживаете за кем-то, то вам может помочь импровизированную защиту из прозрачного пластика. Он защитит от заражения коронавирусом капельным путем — если, например, кто-то рядом чихнет или кашлянет. Кроме того, самодельная маска не позволит вам лишний раз трогать свое лицо.

2. Чтобы не заразиться при контакте с кнопками в лифте, для нажатий можно использовать зубочистки. Главное, потом их утилизировать.

3. Если приходится пользоваться тумблерами, то для контакта с ними можно воспользоваться зажимом для бумаги.

4. Чтобы не касаться дверных ручек, можно установить механизм автоматического открытия со специальными кнопками, которые удобно нажимать локтем или ногой.

5. Более бюджетный вариант — обычная зацепка, позволяющая открыть дверь ногой. Правда, этот лайфхак подойдёт лишь для дверей без защёлок и замков.

6. В крайнем случае воспользоваться можно и другими предметами, исключающими прямой контакт с ручкой. Например, подойдёт втулка от туалетной бумаги.

7. Кстати, если у вас кончилась туалетная бумага, то заменить её могут бумажные полотенца, но использовать их нужно с умом. Для максимальной экономии и удобства один рулон стоит разрезать на три части. Сделать это можно при помощи ножа или даже ножовки.

8. А вообще, главный карантинный лайфхак — это гигиенический душ в туалете, который позволит и вовсе забыть о туалетной бумаге.