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Перевели весь общественный транспорт в режим выходного дня по всей Новосибирской области на карантинную неделю

20:45 30.03.2020 Фото: Nso.ru
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С 30 марта движение пригородных электропоездов также осуществляется в режиме выходного дня с отменой 19 электричек, которые не оказывают существенного влияния на подвоз пассажиров на работу и с работы. В Бердске весь пассажирский транспорт работает на 100%.

Перевели весь общественный транспорт в режим выходного дня по всей Новосибирской области на карантинную неделю
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин

В связи со снижением пассажиропотока в период объявленной в России нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля все виды транспорта Новосибирской области перешли в режим работы выходного дня. В случае необходимости рейсы в часы пик могут быть скорректированы.

По причине снижения пассажиропотока работа маршрутных сетей районов и городских округов Новосибирской области с сегодняшнего дня на период нерабочей недели (с 30 марта по 5 апреля) переведена на график выходного дня. «График выходного дня подразумевает снижение количества выходов на линию, по пригородным автобусным маршрутам снижение рейсов составляет до 40% от показателей рабочих недель. Перевозчиками производится мониторинг пассажиропотока, при необходимости количество рейсов в часы пик может быть увеличено. Корректировка рейсов произведена таким образом, чтобы избежать скопления пассажиров на остановках в утренние и вечерние часы, наибольшему сокращению подверглись рейсы в дневное время», – отметил на брифинге заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

С 30 марта движение пригородных электропоездов также осуществляется в режиме выходного дня с отменой 19 электропоездов, которые не оказывают существенного влияния на подвоз пассажиров на работу и с работы. Также осуществляется оперативный мониторинг «населенности» электропоездов. В настоящее время, как подчеркнул Вячеслав Невежин, только два электропоезда имеют «населенность» в 100%, остальные – 60%. В тех случаях, где будет отмечена «перенаселенность» электропоездов планируется провести корректировку составности. Актуальная информация об изменении движения пригородных электропоездов на сайте регионального минтранса. Дополнительную информацию о работе электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7.00 до 21.00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00).

Новосибирский метрополитен также работает в режиме выходного дня. Заполняемость поездов сегодня также анализируется и по итогам анализа может быть скорректирована в часы пик, чтобы избежать скопления людей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские маршрутки и автобусы пока работают в обычном режиме и ходят пустые в ущерб себе.

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Зачем выпускать 100% транспорта при отсутствии пассажиров?

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