Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?

Все салоны красоты закрываются и девушки особенно переживают по этому поводу. Ведь остаться на 1,5 месяца без салонных процедур представляется кому-то невозможным. Главную сложность составляет расставание с мастером ногтевого сервиса. Конечно, все знают о вредности длительного ношения гель-лака. А теперь и вовсе не представляется возможным освободить свои ноготочки, не говоря уже о новом покрытии.
Конечно многим удается хитрить и они переносят работу «на дом», чем любительницы красоты спешат возпользоваться. В мире такие действия вызывают крайнее неодобрение, мэры Италии очень радикально высказываются о таких «домашних салонах».
«Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас, вообще увидит в закрытом гробу с вашей красивой прической?» — радикально заявляет Антонио Тутоло, мэр Лючеры.
И с ним нельзя не согласиться, ведь вы подвергаете риску не только себя, но и других людей, так как через своего мастера можете заразиться сами и заразить других клиентов мастера и свое окружение.
Итак, чтоб не подвергать себя и окружающих опасности, предлагаем вашему внимания простой способ снятия гель-лака в домашних условиях.
Вам понадобятся:
1.Жидкость для снятия гель-лака (гель-лака, не обычный ацетон. Эта жидкость продается в магазинах красоты)
2. Пилочка для ногтей
4. Фольга
Если у вас есть дома или можете заказать:
5. Апельсиновая палочка или пушер (в крайнем случае можно использовать пилочку с острым концом)
6. Баф (для полировки ногтей)
Итак, приступим к снятию гель-лака:
1.Запиливаем верхний слой гель-лака с помощью пилочки.
2. Смачиваем кусочки ватных дисков жидкостью для снятия гель-лака и выкладываем на ногти.
3. Заворачиваем каждый пальчик в фольгу, делаем это плотно, чтобы диск хорошо прилегал к ногтю.
4. Аккуратными движениями счищаем гель-лак апельсиновой палочкой или пушером параллельно ногтю. Если есть только пилочка, то счищаем гель-лак пилочкой.
5. Шлифуем ногтевую пластину с помощью баффа или пилочки. Если есть только пилочка, делайте это очень аккуратно.
Источник: Znaj.ua