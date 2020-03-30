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Красота / Общество

Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?

20:55 30.03.2020 Фото: pxhere.com
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Итак, чтоб не подвергать себя и окружающих опасности, предлагаем вашему внимания простой способ снятия гель-лака в домашних условиях.

Как самостоятельно снять гель лак с ногтей?
Снять шеллак можно в домашних условиях

Все салоны красоты закрываются и девушки особенно переживают по этому поводу. Ведь остаться на 1,5 месяца без салонных процедур представляется кому-то невозможным. Главную сложность составляет расставание с мастером ногтевого сервиса. Конечно, все знают о вредности длительного ношения гель-лака. А теперь и вовсе не представляется возможным освободить свои ноготочки, не говоря уже о новом покрытии.

Конечно многим удается хитрить и они переносят работу «на дом», чем любительницы красоты спешат возпользоваться. В мире такие действия вызывают крайнее неодобрение, мэры Италии очень радикально высказываются о таких «домашних салонах».

«Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас, вообще увидит в закрытом гробу с вашей красивой прической?» — радикально заявляет Антонио Тутоло, мэр Лючеры.

И с ним нельзя не согласиться, ведь вы подвергаете риску не только себя, но и других людей, так как через своего мастера можете заразиться сами и заразить других клиентов мастера и свое окружение.

Итак, чтоб не подвергать себя и окружающих опасности, предлагаем вашему внимания простой способ снятия гель-лака в домашних условиях.

Вам понадобятся:

1.Жидкость для снятия гель-лака (гель-лака, не обычный ацетон. Эта жидкость продается в магазинах красоты)
2. Пилочка для ногтей

3. Ватные диски
4. Фольга
Если у вас есть дома или можете заказать:
5. Апельсиновая палочка или пушер (в крайнем случае можно использовать пилочку с острым концом)
6. Баф (для полировки ногтей)

Итак, приступим к снятию гель-лака:

1.Запиливаем верхний слой гель-лака с помощью пилочки.

2. Смачиваем кусочки ватных дисков жидкостью для снятия гель-лака и выкладываем на ногти.

3. Заворачиваем каждый пальчик в фольгу, делаем это плотно, чтобы диск хорошо прилегал к ногтю.

4. Аккуратными движениями счищаем гель-лак апельсиновой палочкой или пушером параллельно ногтю. Если есть только пилочка, то счищаем гель-лак пилочкой.

5. Шлифуем ногтевую пластину с помощью баффа или пилочки. Если есть только пилочка, делайте это очень аккуратно.

Источник: Znaj.ua

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Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?