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Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично

21:15 30.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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При этом сами цифры, в том числе возможную динамику безработицы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называть не стал.

Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично
Песков: экономический ущерб от режима самоизоляции просчитан, но это сейчас вторично

Власти предварительно оценили размер ущерба, который нанесет экономике введение режима самоизоляции граждан из-за ситуации с коронавирусом, но эти данные на сегодняшний день имеют вторичное значение. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, просчитывали [размер ущерба], — сказал он. — Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер».

При этом сами цифры, в том числе возможную динамику безработицы, Песков называть не стал, передает ТАСС.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Также жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что принятые в этих двух регионах меры можно распространить и на другие субъекты Федерации.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, 11 умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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